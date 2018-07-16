落选港股通名单 小米股价“过山车” 如何继续

李隽

对小米集团（01810.HK）（下称“小米”）的投资者来说，“过山车”行情可能还没有停止。

从7月9日的开盘就“破发”到上市后连续几天“爆炒”，这一次又面临着预期中进入港股通名单的突然落空。市值逼近5000亿港元的小米，尽管已经进入各种指数的成份股行列，7月16日起继续有指数基金被动买入，但小米要被纳入最关键的恒生指数还需要一定的时间。

在恒生指数公司此前的声明中，小米只是被纳入了恒生综合指数以及部分分类指数，未来能否“染蓝”依然有待观察；上周末沪深交易所公告小米没有被纳入港股通名单，市场人士预计短期股价或承压；对小米上市前的投资者来说，股价一番爆炒后，或可通过期权、期货等衍生工具或者做空锁定收益。

小米进入港股通落空

7月9日上市后有市场消息称小米可望被纳入港股通名单，最快在7月底将会有内地资金买入，不少投资者期待有内地资金“接盘”，7月13日小米继续暴涨11.37%，收盘报21.45港元，市值一度突破5000亿港元，不过当天成交只有76.22亿港元，较此前7月10日暴涨13.1%的近百亿成交已经明显回落。

7月14日，上海证券交易所、深圳证券交易所联合发布《关于互联互通机制港股通股票调入相关安排的通知》（下称《通知》），决定自2018年7月16日起，恒生综合大型股指数、恒生综合中型股指数、恒生综合小型股指数的成份股中属于外国公司股票、合订证券、不同投票权架构公司股票的，暂不纳入沪港通和深港通下的港股通股票范围，其他股票调入调出正常进行。

《通知》意味着，内地资金将暂时无法通过港股通渠道投资小米。

关于上述《通知》，港交所14日回应称：“恒生指数公司5月份公布准备将外国公司、合订证券，以及不同投票权架构公司包含在其综合指数选股范围内。两地交易所经讨论同意外国公司及合订证券这两类证券暂时不纳入互联互通机制。香港交易所一直努力在第一家不同投票权架构公司在港上市前，能够与内地交易所就这类公司纳入合资格证券达成共识。香港交易所认为这类公司应该尽早纳入互联互通。”

“总的来说，沪深港通是国家资本市场对外开放战略的一部分，是互联互通的出发点，而不是终点。香港交易所今午知悉沪深交易所的上述通知，将继续与内地监管机构及交易所保持紧密沟通，以期早日确认将不同投票权架构公司纳入港股通的时间表，为内地投资者提供投资新经济公司的渠道。”港交所近期表示。

对此，博大资本行政总裁温天纳向第一财经记者表示，小米没有被纳入港股通名单，短期内没有内地资金接盘的情况下，之前上升幅度较大的小米股价在本周将会有调整压力。

小米上市当日，恒生指数公司即宣布，由于小米符合快速纳入指数的规则要求，小米将获纳入恒生综合指数旗下多个市值类及行业类指数，包括恒生综合大型股指数。这一决议将于7月23日生效。

该指数成份股原本为港股通默认可投资股票范围，使得市场产生了被纳入港股通的预期，这也是股价爆炒原因之一。在此之前，恒生综合指数并不包含外国公司和合订证券，也没有不同投票权架构公司。恒指公司表示，下一步会研究是否将上述类型股票纳入该公司旗舰指数，即港股标志性指数——恒生指数。

尽管小米并未成功“染蓝”进入恒生指数成份股，不过就市值计算而言，其实，早已经超过了不到4000亿港元的中银香港（02388.HK）跟恒生银行（00011.HK），这两家公司的权重分别为1.57%和1.55%，权重来看位列恒生指数成份股的第18和19位。

温天纳表示，预计小米要纳入恒生指数依然需要一定时间。

另一方面，国际指数编制公司富时指数宣布，将小米快速纳入富时中国50指数，于7月13日收市后正式纳入指数，于7月16日正式生效，中兴通讯将于同日被剔除。目前全球共有6只追踪富时中国50指数的ETF，资产总值约44亿美元（约343亿港元）。小米获快速纳入指数，预计吸引部分被动资金在生效日前后买入。

股东可以通过“做空”锁定利润

对于小米F轮融资之前的多家投资者来说，获利早已经是5倍多到800多倍之间。

国金证券分析师唐川表示，展望小米IPO后的股价表现，在上市6个月后仍将面临早期VC和PE股东减持的巨大压力。小米在历史上共有九轮优先股融资，合计融资金额达15.8亿美元。九轮融资的时间在2010年9月至2014年12月之间，基本都到了风险资本需要退出的时间段。2013年和2014年的F轮融资的成本分别为15.83港元/股和14.07港元/股。

按照上周末21.45港元的股价来看，F轮融资的投资者也已经明显获利。

“港交所已经有小米个股的期权、期货、权证等衍生工具，涨到这个价位来看，小米上市前的原始股东已经可以通过这些工具，或者卖空部分股份来锁定利润了，半年后的解禁期到来就可以从容应对。”香港某中资券商人士向第一财经记者表示。

小米在挂牌后，港交所同日推出小米期货及期权，并同时纳入认可卖空指定证券名单。另外，5家发行商已于6月29日推出共18只认购权证，计划当日交易。对此港交所行政总裁李小加称，港交所允许小米衍生产品同日推出，是相信小米交易具有深度和广度，相信投资者可做对冲风险，并非作特别待遇。上次同样操作的股票只有工商银行（01398.HK）和友邦保险（01299.HK）。

不过目前并未有券商推出小米的认沽权证，已经推出的认购权证，只能作为对小米股价看多的投机工具。

温天纳对第一财经记者表示，不排除小米的投资者利用各种场内工具对冲，甚至可以利用场外的交易对冲；而站在港交所立场来看，推出衍生工具和卖空等交易方式，可以促进市场成交增加，无论是正股还是衍生工具都是如此，而市场增加这些工具之后，股份价格的波动会更大一些。