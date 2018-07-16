许家印探访FF美国工厂：眼见为实 贾跃亭作陪

如果贾跃亭不能成为下一个马斯克，那么许家印是否会成为下一个孙宏斌？

当许家印初次造访了贾跃亭的法拉第未来（Faraday Future，下称“FF”）位于美国洛杉矶的总部之后，他心中或许有了答案。

FF发布消息称，美国当地时间7月13日，恒大集团董事局主席许家印一行对FF进行视察，同行者还包括恒大集团总裁兼FF董事长夏海钧和恒大集团副总裁彭建军等高管。FF创始人全球CEO贾跃亭、FF全球研发高级副总裁萨瓦吉安（Peter Savagian）、FF全球生产制造高级副总裁瑞克霍恩（Dag Reckhorn）和FF全球产品高级副总裁桑普森（Nick Sampson）全程陪同。

7月15日，FF美国公关团队在回复第一财经记者关于量产目标的问题时表示：“按计划进行，按时量产。”不过拒绝透露具体的产量数字。

按照FF的最新公告，量产准备完成的时间设定在2018年底。

如释重负”贾跃亭

此次到访FF美国洛杉矶总部，也是许家印在恒大宣布投资FF以来的首次对其进行考察访问。

据FF方面介绍，许家印对FF总部的生产制造、电气实验室、动力总成、电池电控、设计工作室、车辆安全、车联网和自动驾驶等核心研发部门进行仔细的调研，并体验了FF首款高端电动车FF91。

“许家印对FF全球领先的产品技术给予高度评价，对FF91的内外饰设计和产品性能给予高度赞赏。”FF方面表示。

许家印则在访问时表示“眼见为实”。

他说：“投资FF绝对是正确的决定，恒大将会在资金、生产基地建设和产品销售等方面给予FF全方位的支持。”

许家印加持FF，也让一度焦头烂额的贾跃亭终于不用再为钱而奔波。在FF官方发布的许家印参观访问的照片中，贾跃亭神情轻松，全程“微笑陪同”。

高科技智库——互联网实验室创始人方兴东也在许家印到访后抵达洛杉矶，开始对FF进行调研。方兴东向第一财经记者表示：“贾跃亭状态不错，他埋头苦干，一切进展都很顺利。”顺带一提，方兴东与贾跃亭交往颇多，数次前往美国考察FF。

今年6月25日，FF宣布，经过美国政府近半年的审批后，其总金额为20亿美元（约合134亿元人民币）的首轮融资获得了美国外国投资审查委员会（CFIUS）的批准。恒大健康集团（00708.HK）通过Season Smart Limited（时颖公司）持有FF公司45%的股权。贾跃亭持有33%股权，并继续担任合资公司首席执行官（CEO），余下22%股权归属于公司管理层。

此外，恒大方面任命合资公司两名董事会成员，并任命夏海钧担任合资公司董事长。

在通过CFIUS的审核后，时颖公司已经完成向FF注入总计8亿美元的投资，用于FF的中美业务运营。根据协议，如果达成既定生产目标，FF还将继续获得总额12亿美元的投资金额，分别于2019年12月31日以及2020年12月31日前各获6亿美元。

尽管恒大注资后，贾跃亭不再担任FF董事长职务，但他对公司仍享有控制权。合资公司采用AB股模式，贾跃亭作为创始人和CEO享有“1股10票”的投票权。

不过，根据对赌协议，也就是关于FF实际控制权的约束协议，如果FF无法在2018年年底前完成量产准备的目标，或者说一旦恒大认为贾跃亭没有能力履行职责，那么贾跃亭的投票权就将转让给恒大，从而失去对公司的控制。

空洞的量产目标

现在的焦点就是FF是否能够于今年实现量产？贾跃亭的团队看起来信心满满。

今年6月的最后一天，特斯拉宣布Model 3实现周产5000辆的目标，这为全球的电动车初创公司打了一剂强心针。不过，与特斯拉在很早前就制定了量产目标不同，FF的量产并没有一个量化的数字。

贾跃亭最初曾向外界宣称：“FF每年不同车型的产量目标将达到15万辆。”

FF联合创始人聂天心（Tony Nie）对第一财经记者表示：“量产至少要达到几千辆吧。贾跃亭的挑战不小，但也不是不可能完成。”

聂天心已经于今年年初时离开FF。FF三名联合创始人目前就只剩下贾跃亭和另一位联合创始人桑普森。

今年2月，FF前首席财务官克劳斯（Stefan Krause）曾向第一财经记者透露，FF最早可能会在2019年实现FF91的量产。

但即便是这个时间点，在业内的一些工程师看来仍然是不可能完成的任务。

一位不愿透露姓名的工程师对第一财经记者说，他对FF91加速实现量产目标可能伴生的安全隐忧感到担心。

特斯拉在宣称实现量产目标后，也引来市场的一片非议，比如分析人士就对特斯拉在工厂外部的帐篷里临时搭建起的第三条生产线是否符合安全标准提出质疑。另据特斯拉工厂工人透露，特斯拉生产线上的工人流动性很大，很多工人没有经过足够的培训就上手，刚刚熟练又离职，这对特斯拉产品质量的控制会产生很大的漏洞。

更何况贾跃亭要量产的高端电动车FF91无论在速度还是性能上都要远超目前市面上已有的电动车。

据FF官网数据，FF91售价高达200万元人民币，百公里加速时间为2.39秒，最高续航里程700公里，并搭载30多个智慧感测器和智能升降3D镭射雷达，拥有无人自动泊车、面部识别技术、无缝进入系统等先进技术。同时，还拥有智能互联生态系统，配有多达10块超级大屏和光速网络入口。

部分资金已注入中国工厂

恒大健康6月25日的公告还透露，FF位于美国洛杉矶的汉福德（Hanford）工厂已经为今年年底完成量产计划做好了准备，并且获得了当地的工程许可，准备开工建设，同时生产线设备调试工作也全面展开。今年6月7日，FF还对外公布了汉福德工厂的总承包商，并开展人员招聘工作。

与此同时，FF的部分融资已经投入了中国工厂的落地和开工建设。今年4月，FF关联公司睿驰汽车以3.64亿元人民币的价格竞得了广州南沙区万顷沙保税港加工制造业区块。

根据公告，睿驰智能汽车必须在竞得土地一个月内引进具备国际一流纯电动汽车研发制造水平的纯电动车组装项目，并在两年内建成投产。据了解，FF已经将至少两辆测试版的汽车运往中国工厂，为扩大中国运营做准备。

造车不易，何况是FF。回顾贾跃亭来时路，总能在关键节点出现不少“贵人”。

曾经被贾跃亭的豪情打动了的孙宏斌，在几百亿资金打了水漂后，终于意识到，乐视就是一个无底洞，现实远比梦想残酷。

孙宏斌狠心抛下乐视，许家印勇当接盘侠，这让外界有点看不懂。

知情人士曾对第一财经记者表示，就算许家印不懂造车，他也不会不知道造车是一个烧钱的项目。

根据FF的财务团队制定的投资预算，如果要达到这一产量目标，将至少需要30亿美元的投资。这意味着，即便许家印投了20亿美元，但可能仍不足以支撑贾跃亭烧钱的速度。

根据咨询公司伯恩斯坦（Sanford C。 Bernstein）的预测数据，特斯拉Model 3生产线至少花费20亿美元，凭借售价7万美元至10万美元的Model X和Model S年销量10万辆的收入，仍无法填补新生产线的投资。那么目前还没有任何收入的FF就必须在恒大之外继续找钱。

财务出身的贾跃亭是资本运作高手，这在乐视时代就已经为人所知。孙宏斌曾试图切割乐视网和乐视非上市公司，但最终发现“快刀也斩不断乱麻”。由于乐视体系的复杂性，非上市公司所欠的乐视网的应收账款迟迟还不上。关联交易应收账款成了“死结”，时间拖得越长，资产残值越低，越不够填坑。

有信息显示，贾跃亭已经为其洛杉矶的总部锁定了另一笔贷款。

第一财经记者查询到的加利福尼亚州州政府的一份公开资料显示，今年4月，FF副总裁、贾跃亭的财务主管Deng Chaoying在加州成立了一家名为Faraday Spe的新公司。Faraday Spe注册地址和Faraday Future是同一个。有外媒报道称，今年5月，Deng通过新的关联公司获得了来自名为iBorrow公司的1700万美元（约合1.14亿元人民币）的贷款。