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人民日报：大众点评航旅纵横等App侵犯用户隐私

人民日报：大众点评航旅纵横等App侵犯用户隐私
2018年07月16日 04:32 人民日报
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　　守护个人数据使用的边界（纵横）

　　人民日报 范 荣

　　你去过的酒店好友都能看到！这不是玩笑，而是真实案例。近日，有媒体发现，只要用微信登录“大众点评”App，你对酒店、餐厅等地方的签到与点评信息，就会一股脑儿出现在好友面前，想删都删不掉。在舆论激烈的声讨之下，大众点评目前已道歉，声称将火速整改。

　　随手打个卡、点个赞， 吃住行踪就“大白于天下”，这再次证明泄露用户隐私的互联网行业“明规则”不仅仍在横行，且大有愈演愈烈之势。还记得最初，用户个人信息还只是被企业擅自征用；渐渐地，大数据的价值被发现，这些隐私就成了随意买卖的商品，诈骗电话、精准营销开始对广大用户围追堵截；迈入社交时代，众多企业对用户隐私的挖掘更进一步，直接干起了分发用户信息的生意。航旅纵横App开通“虚拟客舱”功能，同舱乘客分分钟了解你的飞行数据；滴滴顺风车上线车主乘客互评功能，人未上车司机就已知晓你“颜值几何”……如此肆意的分享之下，从前在平台面前无奈“裸奔”的用户，如今几乎要在全世界面前成为“透明人”。

　　个人隐私频频失守，互联网企业难辞其咎。在“数据有价”的年代，用户隐私保护意识不断提升，不少应用商都承诺“妥善保护用户信息”。然而，细看他们的具体做法，只不过将从前默认同意的“隐私协议条款”，设置成了字号比半只蚂蚁还要小的一行话，藏在犄角旮旯里，一般用户根本发现不了。谈及数据利用，互联网企业各显身手，创新手段层出不穷；而说到信息保护，则消极应对，想方设法逃避责任，明显缺乏基本的诚意。

　　事实反复证明，守护隐私保护与合理利用的边界，不能靠企业自律，依法而治必不可少。目前，网络安全法已经实施，法律对数据保护、使用等也做出规定，但从实际来看，我国对信息泄露的处罚还是太轻，偶有处罚也是大棒高高举起却又轻轻落下，违规企业被曝光后往往道歉了之。唯有与时俱进、加大惩戒力度，让那些违规企业有“切肤之痛”，捍卫用户隐私权才不会是一句空话。

　　信息安全，是互联网长远发展的基石，那些将用户信息安全抛诸脑后的企业，最终也难逃用户“用脚投票”，“大众点评”遭“大众批评”，就是一例。

　　（摘编自7月13日《北京日报》，原题为《不能让个人隐私总被“大众点评”》）

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