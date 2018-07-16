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数据堂涉倒卖公民信息案：曾0.2元/条买病例

数据堂涉倒卖公民信息案：曾0.2元/条买病例
2018年07月16日 02:17 新京报
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7月13日，位于北京海淀区的数据堂公司办公场所。新京报记者 李云琦 摄7月13日，位于北京海淀区的数据堂公司办公场所。新京报记者 李云琦 摄

　　涉倒卖公民信息案 数据堂曾0.2元/条买病例

　　时隔一年，新三板挂牌公司数据堂牵涉其中的侵犯公民信息案终于审结。7月11日，数据堂发公告称，公司某一客户因出售公民个人信息被公安机关调查，公司个别相关人员牵连涉案接受调查。2018年5月9日、7月10日，该案两次开庭审理完毕，尚待宣判。

　　一直自称新三板“数据第一股”的数据堂，是一家数据市场服务提供商，主要业务涵盖数据采集、制作、交易等。2017年5月，数据堂就被媒体爆出牵涉信息泄露、高管被抓、公司经营异常等问题。

　　7月13日，新京报记者来到位于北京中关村的数据堂总部，工作人员告诉记者，公司目前经营正常。公司前台告诉记者董事长、董事会秘书均在出差，将会联系董秘给记者回电话，但截至7月15日发稿，记者一直未接到相关回复。

　　牵涉个人信息泄露案，公司正常办公

　　记者13日来到北京中关村数据堂的总部探访，看到数据堂公司正常办公。

　　当记者问及公司涉及的信息泄露一事，前台员工对记者说，“这个事情很多天了，他们（高管）也没太大的反应”，“大家都知道什么情况，所以说没事的。”

　　该员工告诉记者，公司董事长、董事会秘书正在出差，没有办法接受采访，其承诺会联系董秘让其给记者回电，截至发稿前，记者没接到相关电话。

　　7月8日新华视点报道称，山东临沂警方接到群众举报，辖区QQ群里有人兜售公民个人信息。警方查明该案涉嫌侵犯数百亿条个人信息，11家公司涉案，其中有3家公司涉嫌单位犯罪。案件涉及的数据隐私性高，包含了手机号、上网基站代码等40余项信息要素，甚至部分数据能直接进入公民个人账号主页，危害巨大。

　　报道显示，数据堂在8个月内日均传输公民个人信息1亿3千万余条，累计传输数据压缩后达4000GB左右。该视频新闻有镜头显示，身穿制服的警察出现在有数据堂标志的办工场所中进行检查。

　　数据堂7月11日发公告称，该案是公司某一客户因出售公民个人信息被公安机关调查，公司个别相关人员牵连涉案接受调查。

　　“涉及业务为公司已经关停的零星非主营业务，不会对公司主营业务构成重大不利影响”，数据堂在公告中称。

　　数据堂称，公诉中数据堂未被列为被告，该案已于2018年5月9日和7月10日两次开庭审理完毕，均未宣判。

　　众包采集信息，0.2元就能买一条病例信息

　　数据堂在2014年成功挂牌新三板，此后便以“数据第一股”自居。记者在数据堂看到，公司里挂着“大数据共享交易和众包服务平台”“大数据运营中心”等字牌。

　　数据堂涉及的数据种类非常多。在2016年年报中，数据堂称拥有超过2000TB的数据，涵盖金融、信用、医疗、交通等数十大领域的大规模数据。简单来说，人们发布的每一条微博，在互联网公开上传的每一张照片，发布的每一条评论，都有可能成为数据堂数据交易及应用平台上的信息。

　　数据堂是如何获取这些信息的呢？

　　除了一些公共机构公开共享和通过技术手段在网络采集外，数据堂获取数据的来源还包括通过众包采集和供应商提供。

　　新京报记者了解到，数据堂曾经开发了一款APP，就是通过众包的方式来获取到自己想要的数据。这款名为“众客堂”的APP，主要是用来下发数据堂所需要的数据任务，再由个人或者团队进行声音、图像、文本等数据的采集，并通过该APP上传，最终获得相应报酬。

　　7月15日，新京报记者安装了众客堂APP，在任务中心看到，众客堂发布的采集任务包括人脸照片采集、不同国家的语音采集、我国不同地区方言的语音采集、车辆行驶信息采集等，参与这些采集任务的人数有的能达到好几千人。

　　在一项个人就能参与的“病例图片采集”任务中，需要任务执行者用手机拍摄病例并上传，要求病例内容拍摄完整且必须是手写。对于病例的来源等，任务并没有提出具体要求。

　　记者注意到，每上传一张病例图片，审核通过后能获得0.2元的报酬，该条任务下的信息显示，已经有3196人参与了该任务。

　　这样的众包采集数据堂很早就有，据数据堂众包网站介绍，2012年2月，其就推出“发数据，得堂币”活动。但“众客堂”APP在应用系统中显示的最新更新时间是2017年9月，部分对应的链接点击进去显示为“停机维护”，记者无法确定该平台是否仍然在运行。

　　去年亏损扩大近5倍，百度、华为等是大客户

　　7月11日，数据堂公告中称，公司已对涉案业务予以整改和停止，并对相关业务进行了梳理。

　　数据堂旗下主要有AI线、营销线、金融线、财经线4种产品类型。2016年，这4种产品类型的收入占比分别为50.40%、0.39%、18.62%、30.59%。到了2017年，上述4类产品的收入占比变为75.66%、0.71%、12.19%、11.44%。

　　2017年，数据堂对金融线、营销线的业务均予以关停，这些业务涉及的资产包括预付账款370万元、存货3546万元、固定资产85万元，上述处理对公司合并报表层面的利润总额影响4001万元。

　　四项产品中关停两项，让数据堂2017年业绩大幅下滑。2016年数据堂净利润为-1693.55万元，2017年这一数字为-9776万元，亏损扩大了将近5倍。

　　“但凡界定不清的业务均予以关停，使公司上下游客户均有所减少，业务规模受到较大影响”，数据堂在2017年年报中这样解释。

　　部分业务的关停，也改变了数据堂的发展策略。此前数据堂称，2018年公司将专注于人工智能大数据领域的业务，不断加大在该领域的投入。

　　值得注意的是，近年来数据堂的前五大客户中，还常常出现华为、百度、三星、谷歌腾讯等公司的身影。2017年前五大客户中，对华为、百度、三星、谷歌的销售占比分别达到了9.487%、6.744%、4.837%、4.659%。

　　此外，数据堂还曾与淘宝签订《中英文语音数据》协议，为阿里巴巴集团提供中文手机语音、英文手机语音、粤语手机语音等数据；与搜狗签订《海量语音数据处理》协议，为搜狗科技提供海量语音数据处理解决方案。

　　截至2018年3月底，数据堂总资产为2亿元，归属于挂牌公司股东的净资产为1.9亿元。今年一季度，公司营业收入为1488万元，净利润为-200万元。

　　新京报记者 李云琦

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