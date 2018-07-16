香港首家共享单车公司倒闭 业内人士：行业太尴尬

每经记者 李蕾 每经编辑 肖芮冬

近日，共享单车市场又有新消息：香港首家共享单车公司Gobee.bike宣布将结束在香港的业务，用户8月10日前可申请退押金。

这则消息被淹没在上周小米和映客前后脚登陆港交所的海量报道中，不过眼尖的《每日经济新闻》记者还是一眼就发现了它。

业务投放到结束仅存15个月

记者对这家Gobee.bike共享单车公司进入香港市场还有点印象，那是在一年之前的2017年4月，没想到从业务投放至结束运营，只维持了短短的15个月时间。而它的关闭，则让我们看到了这个行业一些关键事件的缩影。

公开资料显示，2017年2月，Raphael Cohen和Claude Ducharme共同创办Gobee.bike，香港“第一家本地共享单车”由此诞生。当年4月，Gobee.bike在香港沙田区、大埔区等推出1000架共享单车，用户付390港元押金之后，每30分钟收取5港元。

彼时，这两位创始人曾乐观地估计，2017年4月底将提供逾2万部智能单车供用户租用，2017年底将会增至30万辆单车，覆盖全香港大部分地区。

在Gobee.bike上线后仅仅两个月，重庆共享单车企业“悟空单车”宣布退出市场，成为这个行业首家倒闭的公司。

有从业人士在跟《每日经济新闻》记者谈起这段历史的时候评价，“重庆更适合助力车吧，都是山坡。”

事实上，到了今年，多家共享单车公司都已推出了助力车业务，但当时的悟空单车似乎偏偏不信这个邪，硬是以身试了这个“错”。

那么香港呢？

曾经有业内专家撰文直指香港不适合布局共享单车业务的几大原因：第一，香港的公共交通发达，地铁、双层巴士和小巴基本已经满足大部分人的需求，共享单车在香港承担不了出行“最后一公里”的作用。第二，香港的港岛和九龙地区多山路，路边交通也并未配置单车道，自行车的出行并不如内地方便。第三，香港地少且道路狭窄，共享单车还面临着严峻的停放问题。

听上去倒是和重庆的情况很相似。

上述人士也表示，“在香港骑单车相对而言比较危险，而且香港市场很小，用户基数不大，对盈利来说也很不利。另外，共享单车是重运营模式，十分考验精细化运营和成本控制。这些问题如果解决不好，这个结局也不令人意外。”

融资后拓展海外业务失利

在短暂的运营生涯中，Gobee.bike拿到过几笔融资，分别是2017年4月由Swiss Founders Fund领投的种子轮融资，以及当年7月来自物联网基金Grishin Robotics的900万美元A轮融资。有意思的是，拿到A轮融资后，这家公司表示“打算用这笔资金进行海外扩张”。

这件事情或许成了Gobee.bike的一个转折点。

当年10月9日，被称为“小绿车”的Gobee.bike登陆法国。当时有媒体报道称，Gobee.bike在欧洲顺风顺水，吸引了15万国外用户与数十万次单车使用次数。

不过好景不长，没过多久情况就急转直下。今年2月，这家公司宣布停止在法国的业务，有资料显示在这之前Gobee.bike还宣布退出了意大利。该公司表示，原因是自行车成本，“截至目前（编者注：指2018年2月）Gobee.bike的欧洲自行车已经损坏了3200辆，还有1000辆被违规停放到某人家中”。

事实上，面对类似窘境的不止Gobee.bike。近期，另一家国内共享单车巨头也传出了退出澳大利亚市场的消息，其在当地的运营时间尚不足一年。

另一位资深业内人士对《每日经济新闻》记者坦言，Gobee.bike在香港的失败与地形有关，但不是主要的。“主要在于共享单车的‘出海’本身就是伪命题，更多是资本故事和任务。当钱烧不动的时候，那些线下运营不好做的地方就会先垮。投这些地方更像插旗帜圈版图，压根不是冲着运营去的，所以迟早玩不下去。”说得也是相当直白而清晰了。

对于巨头而言，“玩不下去”无非是从这个地区撤走。而对于将融资主要用于拓展海外业务的Gobee.bike来说，事情就没有这么简单了。“开疆拓土”失利，香港业务堪忧，也难怪其公告里表示“一年多以来，我们的业务仍未能录得盈利，庞大的单车维修开支令我们难以继续运营”。然后就没有然后了，令人唏嘘。

上述业内人士对记者评价，这个行业现在确实挺尴尬的，合并遥遥无期，资本开始迟疑，巨头“各自为政”。对于业内几家公司陆续被传出的融资和谋求上市消息，他不置可否，“共享单车还是个生态补充，而非生态营造器。”