投之家被立案调查 网贷之家徐红伟首度回应十大问题

每经记者 边万莉 每经编辑 王可然

7月13日，《每日经济新闻》率先报道投之家逾期事件后，7月14日，深圳市公安局南山分局对“深圳投之家金融信息服务有限公司（投之家）”涉嫌集资诈骗案立案侦查，目前案件正在进一步办理之中。

7月15日下午，《每日经济新闻》记者从投资人处获得了一份关于网贷之家创始人徐红伟与投资人内部沟通的音频资料。对于投资人关心的诸多问题，徐红伟一一进行了回应。

疑问：收购方到底是谁？回应：系上市公司旗下子公司

1、关于投之家逾期的原因。徐红伟回应称，自己没有必要做龌龊的事情，但是在平台并购的过程中，由于经验不足对新的大股东监管不到位。新的大股东在外面收购了多家P2P平台，这些平台陆续爆雷导致投之家资产端逾期。

2、关于投之家标的及资金去向的问题。徐红伟介绍道，投之家的标的分为两类，大部分标的是新股东介绍来的，还有一些是投之家自己开发的资产，如车贷资产。资金去向方面，目前不方便公布太多详细的东西，但是已经准备好了资料去和警方沟通。他强调，自己没有海外资产，不会跑路。

3、关于投之家股权收购款去向的问题。徐红伟回应称，股权款的一部分先是给了原来的财务投资者，他自己并没有拿到多少钱，也没有拿去消费，还曾试图想着把投之家救回来。他还承诺，如果股权款里面自己拿走的，或者无论是个人还是还没有分配的，肯定会拿出来给投资人一个交代。

4、关于不在第一时间去深圳报警的问题。徐红伟解释称，本来约定一起报警，但是由于上海出了些状况，耽误了一天时间，现在肯定也是要和经侦说清楚。

5、关于收购方是谁的问题。徐红伟回应称，他手上目前没有收购协议，但可以确定收购方是一家上市公司旗下的子公司。

疑问：投之家遇到诈骗？回应：碰到行业最大连环诈骗

6、关于投之家和珈伟股份的问题。徐红伟表示，其只是运营团队，投之家的经营主动权在收购方手上，不知道收购方和珈伟股份达成了什么协议，实际情况他也不清楚。

7、关于卖投之家的原因。徐红伟回应称，他本人对在放贷不太有信心，而监管要求必须做点对点的放贷，所以他和高管团队沟通后觉得还是要做有竞争优势的事情，所以打算卖掉平台。

8、关于网贷之家和投之家的关系。徐红伟表示，早期的时候，网贷之家和投之家是同一个实际控制人，即他本人。但是，在2017年底签了并购协议后，后来又作了工商变更，法律层面上两家其实没有任何关系。

9、关于投之家遇到诈骗的说法。徐红伟回应称，应该是碰到了行业最大的连环诈骗。今年6月，通过舆情监控和工商信息查询发现，新股东参与了多家P2P平台的收购，背后疑似有温州帮的一个团队，来专门操作收购平台这些事。

10、关于对投之家事件解决的承诺。徐红伟表示，现在承诺太多，如果实现不了也没有意义。但如果网贷之家能够运营下去，他愿意将他所持有的网贷之家股份收益权或者其他收益拿出来。