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“乘客”借钱后跑路 多名网约车司机被骗

“乘客”借钱后跑路 多名网约车司机被骗
2018年07月16日 02:13 北京青年报
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“乘客”借钱后消失“乘客”借钱后消失

　　最近一段时间，网约车司机成为不少骗子诈骗的对象。北京青年报近日报道了谎称充错话费要求返还、专门诈骗网约车司机的团伙被海淀警方抓获的消息。昨天北青报记者从大兴警方处了解到，一个向网约车司机借钱后跑路的嫌疑人也被警方抓获。这名男子坐网约车时谎称朋友有急事需要微信转钱，可自己微信里没有钱，让司机帮忙转点钱，乘客说下车后到银行取现金还钱，可下车后乘客就联系不上了。利用这样的手段，这名男子在北京诈骗了20多位网约车司机。

　　帮乘客转账500元 乘客下车后玩失踪

　　张先生是一名网约车司机，今年5月的一个凌晨，他拉了一名男性乘客。这趟路程不但没让他挣钱，还让他损失了500元。在行驶的过程中，这名乘客说朋友急需用钱，需要微信转账，而自己微信里没有钱，问张先生能不能帮忙，等自己下车时到银行取现金还给张先生。张先生想着他会还，帮个忙举手之劳，就给对方转了500元。

　　下车前，张先生还跟着男子一起找银行ATM机，结果这名男子在银行门口趁机跑了。张先生非常气愤，认为这名男子完全是利用了自己的善心来行骗。

　　北青报记者从警方了解到，在短短的一个月的时间里，北京110就接到多起类似的报警。嫌疑人的手法类似，先是骗取司机的信任，然后说手里没有钱要急用钱，让司机帮忙转账，然后再给司机取现金。

　　凌晨作案打车行骗 嫌犯已被刑事拘留

　　警方调查发现，嫌疑人作案时间集中在凌晨时分，打车地点多为五环附近某个小区，打车点之间距离不会太远，最多几公里。之所以选择网约车司机下手，是因为司机比较喜欢聊天，聊天的过程中容易增进感情，放松警惕心。

　　通过这些线索，民警找到了一段影像视频。视频拍摄地点为小区门口，嫌疑人下车后，网约车司机在门口等了半个小时后才发现对方已经关机，微信也被拉黑。视频中嫌疑人体貌特征明显，个子较高，体型偏胖，光头。

　　经过走访，嫌疑人的身份被确定。嫌疑人姓于，住在离打车地点10多公里外的平房区。民警分析他选择在这儿作案，是因为这里离家比较远，不容易被人找到。民警了解到，此人有类似前科，此人上车后先打电话，伪装成自己很有钱的感觉以骗取司机的信任。7月9日，民警将正在网吧上网的于某抓获。目前于某涉嫌诈骗已被大兴警方刑事拘留。

　　网约车司机被盯上 警方破获多个案件

　　除了大兴警方破获的这个专门向网约车司机行骗的案件，近日海淀警方也打掉了一个专门诈骗网约车司机的团伙，该团伙在很短的时间内作案50余起，涉案金额上万元。

　　这个团伙的手法是，几个人上车后谎称不小心把话费误充进了司机的手机，司机也会收到一条该团伙冒充运营商发来的充值信息，这时候“乘客”就会要求司机把话费返还。

　　目前警方已将这9人团伙全部抓获，其中6人因涉嫌诈骗已被海淀警方刑事拘留。

　　警方提示，这些骗术比较容易识别，希望广大网约车司机在接单后对乘客的异常举动加点小心。

　　文/本报记者  匡小颖

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