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完美世界发布公告：拟回购5-10亿元公司股份

完美世界发布公告：拟回购5-10亿元公司股份
2018年07月15日 21:25 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月15日晚间消息，今日晚间，完美世界（002624）发布公告称，将以集中竞价交易方式回购公司股份，预案为：回购的资金总额不超过人民币10亿元且不低于人民币5亿元；回购股份的价格不超过36元/股。

　　公告称，回购的目的在于，为了稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，公司结合自身财务状况和经营状况，拟采用回购股份的形式，传达成长信心，维护公司股价，切实提高公司股东的投资回报。

　　公告称，公司将使用自有资金进行回购股份。本次回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股。按回购资金总额上限人民币10亿元、回购股份价格不超过36元/股测算，预计本次回购的股份不低于27,777,778股，占公司目前已发行总股本的比例约为2.11%，占公司目前无限售条件股份的比例约为5.96%。按回购资金总额下限人民币5亿元、回购股份价格不超过36元/股测算，预计本次回购的股份不低于13,888,889股，占公司目前已发行总股本的比例约为1.06%，占公司目前无限售条件股份的比例约为2.98%。

　　公告表示，回收后股份变动情况为：

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