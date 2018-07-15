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“网络兼职刷单”骗局：拿佣金为诱饵 受害人陷骗局

“网络兼职刷单”骗局：拿佣金为诱饵 受害人陷骗局
2018年07月15日 11:04 央视新闻
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　　（原标题：“网络兼职刷单”骗局：拿佣金为诱饵 受害人陷骗局）

　　“网络兼职刷单”骗局真相：轻松拿佣金为诱饵 受害人陷骗局

　　近年来，一些商家为了提升网店的销量和信誉，常常雇人刷单造势，网络上也出现了大量专门组织“刷单”的公司。为了获取刷单返利，一些人参与其中虚假消费，为商家造势，严重扰乱了商业信用和市场秩序。在去年新修订的《反不正当竞争法》中，也对网络刷单做出了明确的处罚规定。

　　记者近期在调查中发现，由兼职刷单滋生出了新型诈骗。那么这个“兼职刷单”骗局究竟是一种什么样的骗术呢？为什么会有这么多人上当受骗呢？

　　去年10月底，家住北京顺义区的李女士（化名）收到了一条商业推广短信，短信里面“兼职刷单”的内容引起了李女士的注意。

　　受害人 李女士：短信的内容就是，业余时间就是可以多挣些钱。然后不用出门，可以一部手机就能搞定的一个工作。

　　由于平时工作并不忙，李女士希望利用业余时间挣些外快，她抱着试一试的态度加了短信中的QQ号码，并与所谓的客服人员取得了联系，在李女士填写了入职申请表之后，她接到了第一次刷单任务。

　　受害人 李女士：他（骗子）第一次给了我一个京东的链接，说那个加入购物车不要付款，然后我加入购物车以后，然后截图给他，他就给我一个支付宝的二维码，让我扫描支付。那笔是120块钱，支付完了以后，他用支付宝名刘秀丽的名字，然后又返我125，然后相当于这个挣了5块钱。

　　前后几分钟的时间，李女士很轻松就拿到了5块钱佣金，这让她很快打消了疑虑。客服人员告诉李女士，只要刷单的金额越多，返还的佣金就越多，面对轻松的赚钱机遇，李女士开始更大手笔的刷单。然而，让李女士没有想到的是，接下来的任务完成之后，她不仅没有收到佣金，连本金也要不回来了。

　　受害人 李女士：意识到了，我存在侥幸心理，我就是想把那些本金赢回来，就是赚回来，但是，他中间跟我说有卡单的情况。软件问题导致系统做不回来，只能把这个系统过了，就跟过游戏任务似的，这个任务过了以后才能返本金和佣金。

　　为了能把前期投入的本金要回来，李女士又继续完成了多次任务，前后投入了78600元。最后，在意识到自己被骗之后，李女士选择了报警。

　　>>骗局充满套路 受骗很难脱身

　　目前，兼职刷单诈骗的受害群体主要包括三种，一种是涉世未深的大学生；一种是工资不高，有大量业余时间的人；还有一种就是赋闲在家的无业者。他们有一个共同的特点，就是缺钱。而在“只需一部手机，足不出户就能轻松日赚几百元”这些极具诱惑的广告吸引下，很多人心甘情愿地投身兼职刷单。那么，“兼职刷单”骗局是如何诱骗受害者一步一步上当的？骗子的套路都有哪些呢？

　　记者在QQ群里搜索“兼职”两个字，出现大量标注为“兼职”的QQ群，一些QQ群还写着“手机赚钱”、“日赚上千”等字眼，极具诱惑性。记者选择了活跃度最高的几个QQ群加入后，发现里面的内容全是兼职刷单的广告，并留有QQ号码。记者试着添加了其中的几个号码，很快一个叫“刘红艳”的人回复了消息，在她的QQ签名上写着“欢迎您的加入，诚信为一”。

　　“刘红艳”先给记者发来一份“兼职刷单”工作流程的文件，其中还郑重声明“凡是收取任何押金，都是骗子”，文件里面还介绍了刷单后佣金的分配，根据刷单者出资的多少，分别能拿到5%到10%的提成。在确认记者了解刷单流程并填写申请表后，“刘红艳”给记者安排了第一个刷单任务，并且提示，在刷单过程中不要理睬电商平台的警示语，按照步骤完成。首先她发来一个购物链接，记者打开后发现是京东购物网站，货物为价值100元的苹果应用商店充值卡，“刘红艳”要求记者直接付款购买，同时要把订单截图发给她，大概2分钟之后，一个名为庆刚的支付宝账户向记者转款105元。紧接着“刘红艳”询问记者是否继续做下面的任务，当记者表示愿意继续后，“刘红艳”又发过来第二次刷单任务，共5单，每单增加到200元，并与记者约定，每完成1单可以返还一次本金和佣金。然而，当记者完成1单，并支付完200元要求返还本金及佣金时，“刘红艳”改口称，只有完成剩余的4单任务才能最后结算，拒绝返还记者的钱。当记者对她的身份提出质疑时，为了显示自己是正规企业，“刘红艳”甚至向记者出示了一个难辨真伪的企业营业执照。同时，为了进一步博取记者的信任，“刘红艳”还提供了一张手持身份证的照片，但是，这并不能证明她就是身份证所有者本人。记者发现，如果一旦有人进入骗局就会越陷越深，甚至所有钱都被骗光之后，骗子还会诱使受害者去进行贷款。

　　网络安全专家 葛健：你可以小额贷一些，比如说借呗、白条，都可以，这就有可能造成，你可能只有400块钱，几百块钱，你要被骗也就骗几百，但是一旦按照他们（骗子）的要求开了这种小额信贷，那没准儿就是几万块钱。

　　网络安全专家告诉记者，兼职刷单诈骗是近几年比较高发的诈骗类型，根据他们今年上半年最新的统计数据显示，仅京津冀三地就接到虚假兼职举报1029例，涉及的金额达到了1083.2万元。

　　>>骗局分工明确 诈骗形成产业化

　　目前兼职刷单诈骗已经形成了一条完整的产业链，只要有人出钱，骗局的各个环节都可以在网络上购买，在利益的驱使下，他们之间互相达成某种默契，形成高效的诈骗链条。那么，这条诈骗产业链条是如何分工运作的呢？

　　记者发现在微博上只要输入关键词“兼职”，就会出现很多相关的内容，其中包括招淘宝手机兼职刷单的、招聘“打字员”的等等，他们在广告中用“靠谱”、“免费”、“佣金”等字眼来吸引人。骗局的第一步是有人专门通过一些社交媒体发布诈骗广告。这个微博用户写道，“右手抱娃左手兼职，还能够享受日结四位数”，并且晒出了有人已经获得可观收入的截图， 她在自己的用户简介上还留下了招聘刷单的微信号，而像这样的微博用户还有很多。

　　网络安全专家 葛健：以前骗子发布消息可能就是在QQ里面，或者在网站里边来发布，那现在可以通过短信，这种短信群发的服务，他们也有精细化的运营，比如最近比较活跃的用户，银行卡在用的，或者他有支付宝，或者微信，这种相关的，说明这种人接到短信的被骗概率比较大，费用会相对贵一点。

　　一旦有兼职刷单意向的人通过广告前来咨询，诈骗团伙的具体实施者开始出场了，他们通常被称为键盘手。他们通常会有很多个身份来做掩护，一旦被举报，他们会启用新的号码继续行骗，而这些号码大都来源于网络黑市。

　　网络安全专家 葛健：他们一些所谓的账户都是一些假身份做出来的黑卡（银行卡），可以去买一些开户的手机号，银行卡，即使查到了也不是骗子本人。

　　记者调查了解到，骗子为了应对执法部门的打击，他们通常只利用虚拟货物作为诈骗的工具，这其中包括电话充值卡、游戏点卡、应用商店充值卡等等，而这些充值卡可以通过专门的收卡平台迅速变现。

　　记者发现，目前网络上已经形成了一条完整的“兼职刷单”诈骗产业链，主要分工包括，专门发送诈骗广告的人、专门具体实施诈骗的人，还有专门提供销赃的网络黑市。诈骗团伙利用“兼职刷单”作幌子，他们的诈骗目标就是那些前来应聘刷单的人。

　　中国政法大学传播法研究中心副主任 朱巍：一个商家如果利用这种刷单、刷信来建立的这种市场份额，对于企业来说这属于不正当竞争，对于这种刷手来讲的话，他们自己也在上网买东西，遇到这种刷出来的信用去购买的商品或服务，发现自己上当受骗了，其实回想起来一下，自己不愿意受骗，但是更不能用自己的这种行为去欺骗别人，所以我觉得诚信社会，互联网诚信就是一个人人为我，我为人人的这么一个构成，千万不要觉得有一天能够损人利己。

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