发话费充值短信给网约司机 谎称充错需返还骗上万元

几名乘客上了网约车后，忽然告诉司机充错了话费，把几百元充到了司机的手机上，要求司机返还话费。司机查看手机，果然收到了一条特别像运营商发来的充值短信，就把钱转给了对方。近日，海淀警方打掉一个专门诈骗网约车司机的诈骗团伙，团伙在很短的时间内作案50余起，涉案金额上万元。

张先生是一名网约车司机，前不久的一天深夜，他在海淀接了一单生意，很快有三个小伙子上了他的车。快到目的地的时候，其中一个小伙子突然说自己不小心把花费误充进了张先生的手机，要求张先生支付所谓的话费。

一开始听到小伙子说误把话费充进了自己手机，张先生还有点不相信。但是很快张先生的手机就收到了一条充值短信，上面的内容和小伙子说的一样。于是张先生就相信了对方的说法，把兜里仅有的200元现金给了对方。而且在三个小伙子下车时，张先生还加了他们的微信，准备事后把剩余的300元补给对方。

可当张先生回过头再看那条短信时发现，短信内容很像运营商发来的，可发送短信的号码却并不是运营商的，而是私人手机号，查询手机账户也没有新的充值信息。这个时候，张先生才意识到上当了。

今年3月以来，海淀分局永丰派出所连续接报多起网约车司机被骗警情。很多司机被骗的情况与张先生一模一样，一位司机的行车记录仪记录下了当时双方的对话过程。一名男子跟司机说充了600元钱话费到司机的账上，之后让司机用微信转账的方式把钱转给他们，司机还说自己一年都不用充话费了。而等司机意识到被骗后，乘客早已不见踪影，加上的微信也早已被拉入黑名单。

通过调查取证，民警发现这是团伙作案，实施作案的共有9人，他们两三个人成一组，每天昼伏夜出，专门针对网约车司机实施诈骗。

经工作发现，该团伙分别在海淀、昌平以充错话费为名发送虚假充值短信，向司机索要“充值款”，在很短的时间内，该团伙作案50余起，涉案金额上万元。民警经过多日蹲守，发现该团伙9名嫌疑男子分别暂住在屯佃村一公寓。近日民警将这9人全部抓获。目前王某等6人因涉嫌诈骗已被海淀警方刑事拘留，另外两人因不满16周岁被行政拘留不予执行，还有一人因不满14周岁被批评教育。

警方提示，此类骗术比较容易识别。首先，短信的发件人并不是运营商，而是个人手机号。其次，收到短信后拨打一下运营商客服电话即可查询到余额，辨别真假。