多家在线旅游平台排查资质双无商家 做风险提示

新华社北京7月14日电（记者鲁畅）商家没有旅行社资质也在网上卖旅游产品、国内社没有资质也卖境外游产品……一些在线旅游平台供应商“资质双无”问题给游客带来严重的风险隐患。记者日前从多家在线旅游平台获悉，平台均已开始对商家进行排查，并要求对风险较高的旅游项目做出风险提示。

日前，携程对海外“一日游”产品的国内供应商进行全面排查，要求供应商必须提供具备出境游经营资质的证明。目前，经自查整改，平台上的“一日游”供应商中3家补交资质证明确认通过，1家确认无资质，涉及21条产品，这21条“一日游”产品已经全部下线。

在线旅游平台飞猪表示，该平台于7月7日起开始盘查“境外一日游/多日游、潜水/岸潜/船潜、境外玩乐套餐”等类目的商家资质与商品发布规范，一旦出现违规发布，平台将根据相应规则做出“下架商品”等处罚。此外，涉及境外单项旅游产品或服务预订的类目，即将上线游客信息强制勾选功能，游客在预订时，身份信息为必填项。

携程表示，平台采取线上线下多种形式，针对高风险活动、高风险目的地，在产品详情页、出行确认单、出团说明书中做出相关风险文案提示。同时，加强出境自助游知识宣传和安全教育，及时传播出境旅游安全提示等相关信息。

据了解，针对普吉岛沉船事故，文化和旅游部发文要求各在线旅游企业和平台紧急排查，下架不合格供应商提供的产品。业内人士提醒，网上预订海外“一日游”等产品，要注意选择对产品和供应商有严格把关、有完善的售后服务和应急处理能力的专业旅游平台，警惕没有资质的不合格产品，不要为了省钱忽视安全。