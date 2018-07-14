亚马逊股价今年累计上涨超50% 投行下半年仍然看涨

【TechWeb报道】7月14日消息，近日亚马逊股价持续走高，多方对这个线上零售巨头一直看好，华尔街投行还将亚马逊的目标股价上调至2100美元，相较之前提升了100美元，这巨大的提升背后，是什么帮助亚马逊股价节节攀升呢？

根据华尔街投行Cowen分析，长期稳定的提升与亚马逊在“非核心”市场中的发展有着密不可分的关系，亚马逊在过去加强了在服装和食品等业务方面的发展，这些商品也成为亚马逊的一大收入来源。而在电子商务领域，亚马逊也取得了相当稳定的发展，在今年的第二季度中有数千万美国家庭成为了亚马逊电商用户，这也极大的提升了亚马逊的核心竞争力。

而在云服务和线上广告的发展中，亚马逊的表现也十分突出，不仅在新兴业务领域取得了增长，还成为了亚马逊股价上涨的主要动力，根据业内人士分析，未来五年亚马逊的广告业务规模将由85亿美元涨为360亿美元。而其Prime会员也获得了大幅增长，在会员日中亚马逊参加活动的商品越来越多，更多人选择成为亚马逊会员来获取更多优惠，这也直接导致去年的会员日销售额同比增长60%，规模几乎达到了每年的“黑五”大促。亚马逊多点开花的同时还不忘整合线下超市，把Prime会员与线下超市结合，让用户享受更多优惠活动。

亚马逊在2018年的股价已经累计上涨54.4%，按照投行的预测来看今年亚马逊仍然处于上升期，相信下半年股价仍然看涨。（潘达）