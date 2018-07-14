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小米低开高走：一周股价大涨27% 雷军身家超越李彦宏

小米低开高走：一周股价大涨27% 雷军身家超越李彦宏
2018年07月14日 11:39 澎湃新闻
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　　澎湃新闻记者 杨鑫倢 实习生 陈晶

　　在7月9日上市首日跌破17港元的发行价后，小米集团（01810.HK）股价一路走高，一周内上涨约27%。

　　7月13日，小米股价高开高走，大涨11.37%，收于21.45港元/股。这一价格已接近小米定价区间17至22港元的上限。

　　按照收盘价计算，小米目前市值4800亿港元。如果将超额配售股计算在内，小米市值为5339亿港元（约合680亿美元），超过了京东，仅次于BAT（百度阿里腾讯）。

　　7月13日，小米获资金追捧，全日成交额达到76.2亿港元，较前一天的25.7亿元增加近2倍，成为当天成交额最大的港股，比腾讯还要高。

　　过去这一周，港股市场氛围整体有所好转，香港恒生指数当天收市报28525点，升44点，全周累计升209点。这两天上市的“新经济股”表现也不俗，51信用卡（02051.HK）7月13日上市首日收报9.1港元，涨幅达到7%。映客（03700.HK）7月12日上市一度暴涨42%，13日收报5港元，涨幅逾17%。

　　除去大盘因素，消息面上，小米快速纳入恒生指数成份股后，下周一开始被纳入富时中国50指数，下周又将发布新款手机，加上外资大行麦格理唱好，对小米目标价看到30港元。

　　前期招股低于预期的小米，7月9日以17港元的招股价区间下限上市，上市当天即跌破发行价，收于16.8港元/股。

　　不过，此后小米即走出了一波低开高走的行情。其中，7月10日，小米股价逆市走强，大涨13.1%，成交额近百亿港元。当日收盘后，雷军发微博称：“这两天像一场梦……厚道的人运气不会太差！”7月11日，小米盘中股价一度到达19.8港元的高位，收盘股价为19港元。

　　小米这波股价低开高走行情演绎的背后，不乏知名投资人的参与。

　　除了在招股时即参与认购的李嘉诚、马云、马化腾，雷军的好友、小鹏汽车董事长何小鹏7月10日表示，已经先后用自己的资金通过二级市场买入小米总额超过1个亿美元的股份，买入小米的价格低于17港元，大多数是7月9日买入的，9日买入8000万美元，10日买入2000万美元。

　　何小鹏表态，对好公司，市场恐惧的时候就是最好的时候。他还透露，他在2013年和2014年拿了阿里的股票，一直到现在，从2014年开始买入腾讯，“我非常强烈的感觉，小米的未来和阿里、腾讯一样卓越。”

　　小米曾经花12.6亿元入股的美的集团（000333），也是小米股东。7月13日晚，美的在互动易表示，美的集团持有小米股数为接近1亿股。按照小米周五收盘价计算，美的集团持有小米股票的市值接近21.45亿港元（约合人民币18.29亿元）。不过，这笔投资时间较早。

　　随着公司股价上涨，小米创始人、董事长兼CEO雷军的身家也水涨船高。

　　福布斯最新数据显示，雷军身家达到192亿美元，超越百度董事长李彦宏的151亿美元、京东董事长刘强东的97亿美元，位列福布斯实时中国富豪榜第6位，全球富豪榜第55位。

　　忙完了全球路演和香港上市，7月10日，雷军终于回到北京得以稍事休息。

　　据小米联合创始人、小米电视负责人王川透露，7月13日，小米举行上市庆祝晚宴北京场，雷军问与会者： “我们能不能有一个公司，真的值得你信赖呢？真的是你的朋友呢？不想做一个坑人的人，更不喜欢把稻草卖成金条的人。我们应该就像每天农民种地一样，一分耕耘，一分收获，不做坑爹的事情。”

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