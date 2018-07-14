上海公安摧毁一网络赌球犯罪团伙 涉案金额逾4亿元

澎湃新闻记者 杨帆

近日，上海公安机关经缜密侦查，成功捣毁一以“民间借贷”公司为幌子、从事网络赌球违法犯罪活动的犯罪团伙，涉案金额逾4亿元。

2018 年4月初，上海市公安局金山分局在侦办一起刑事案件时，发现抓获的一名犯罪嫌疑人章某有网络赌球嫌疑，遂对该线索进行梳理。在进一步侦查过程中，民警发现章某与一居住于上海闵行区的李姓男子联系频繁且资金往来异常，很可能通过李某进行网络赌球。在对李某的身份进行核实时，民警发现其又与一家名为“诚信贷款”的公司资金来往密切，且李某有发赌博账号给其他网友的行为。

经初步侦查后，民警判断这是一个有组织有分工，并以“民间借贷公司”为幌子从事网络赌球的犯罪团伙，而且世界杯即将举行，如果不及时查处，可能产生恶劣的社会影响，上海市公安局金山分局随即在市公安局治安总队的指导下，抽调精干警力成立专案组开展侦查工作。

在随后一个多月的时间里，专案组对“诚信贷款”公司资金流水、员工情况等进行综合分析研判后，一条以翁某、戴某为首的赌博利益链逐渐浮出水面。经查，嫌疑人翁某在取得某境外赌博网站管理员账户后，以开设无证“民间借贷公司”为掩护，组织戴某、李某等人负责发展吸纳赌博会员并进行管理。

在掌握了该犯罪团伙的成员架构及身份后，专案组根据该犯罪团伙成员的作息习惯，部署警力分成11个抓捕小组，于6月14日凌晨在上海金山、杨浦、闵行、普陀等地开展集中抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人14 人，当场缴获赌资10 余万元，涉案电脑10 台，银行卡20余张。

到案后，犯罪嫌疑人翁某等人交代，他们以开设“民间借贷公司”为幌子，在一境外赌博网站上注册账号并进行现金充值，注册的总账号可以拆分出若干二级账号，二级账号再拆分出若干代理账号，代理账号可以拆分出若干会员账号，会员账号只能用于赌博，不能拆分。之后就把二级账号或者代理账号下发给了戴某、李某等人，由他们发展吸收会员并开出会员帐号供会员进行网络赌博。为吸引赌客下注，他们会将赌博网站给予的下注金额的1.2%返水全部返还给赌客，经手人员以吃取参赌人员下注金额的0.5至2成来获利。

玩家通过会员账号密码登陆后，选择球队和球赛进行押注，每个球队都有不同赔率，强者赔率低，押对就按赔率得分，押错就扣除所押分数，最后凭账号内剩余分数结账。另外，赌球也可以通过口头报球方式参与，就是说不通过互联网，直接联系上家告诉对方要押哪场比赛，然后由上家记录下来，事后再和上家结账。

目前，涉案的嫌疑人翁某、戴某、李某等8人因涉嫌开设赌场罪被公安机关依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦查之中。警方表示，将持续严厉打击网络赌球等各类赌博违法犯罪活动，也提醒广大球迷要清醒认识到网络赌球的危害性，自觉远离赌博。