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国内知名站长网站ChinaZ论坛宣布关闭

国内知名站长网站ChinaZ论坛宣布关闭
2018年07月14日 10:03 新浪科技综合
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　　来源：站长圈

　　Chinaz站长论坛成立于2002年，是国内知名站长社区，而昨日一条《站长论坛关闭公告》刷爆了站长的朋友圈，满屏的情怀，叹息一个时代的结束。十六年间，互联网发生了翻天覆地的变化，站长们从满怀梦想的少年变成了油腻大叔。

　　2005年，Chinaz创始人姚剑军与其他三位创始人成立厦门享联科技有限公司，以公司化的方式运营站长站。公司成立后的第一个动作便是推出第三方数据统计服务商——CNZZ，其一个月后，成为中国站长必用的网站统计服务之一。CNZZ在2008年获得IDG投资，2011年被阿里巴巴集团收购。2017年1月享联科技宣布通过新三板上市！股票代码：870486。

　　其中，2010年ChinaZ迎来了自己的吉祥物，取名“WoWo”。关于为什么选择蜗牛作为吉祥物，站长之家创始人阿飞哥（姚剑军）称：“蜗牛慢吞吞的，但是却很努力的在爬，而且背上背着一个重重的壳，这和吉祥物wowo吉祥物wowo站长好相像。我认为蜗牛其实是一种精神，纵使自己很慢，但也会不断的去努力，永不放弃。”

　　2017年公司上市后，阿飞也迎来的人生的高峰，而Chinaz站长论坛关闭的理由是“因业务发展需要”，不禁让人想到论坛已经成了重重的壳，但愿站长们能做到永不放弃！

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