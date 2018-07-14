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Opera公布IPO发行价区间10-12美元 最高募1.32亿美元

Opera公布IPO发行价区间10-12美元 最高募1.32亿美元
2018年07月14日 09:12 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月14日早间消息，美国东部时间周五Opera向美国证券交易委员会（SEC）递交招股说明书1号补充文件（Amendment No.1），称将在首次公开募股中发行960万股美国存托凭证，相当于1920万股普通股，发行价格区间为10美元至12美元。

　　招股书显示，包括承销商执行144万股美国存托凭证的超额配售权，Opera将通过首次公开募股最高募集到1.32亿美元资金。

　　6月30日，总部位于挪威的浏览器公司Opera周五向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）申请。

　　Opera为PC和手机开发浏览器。该公司申请在纳斯达克交易所上市美国存托股份，代码为“OPRA”。OperaOpera此前为挪威软件公司Otello Corp ASA持有。2016年，该公司将Opera以及Otello隐私和性能应用出售给中国投资财团。Otello当时还名为Opera Software ASA，随后调整了公司名称以及在奥斯陆交易所的代码。

　　中金公司和花旗集团是Opera此次IPO的承销商。

　　Opera提交的招股书显示，在此次IPO之前，昆仑万维创始人周亚辉实益拥有Opera的1.35亿股普通股，持股比例为67.5%。奇虎360公司董事长周鸿祎实益拥有Opera的4675万股股份，持股比例为23.4%。

　　以机构股东来看，昆仑科技持有9600万股股份，持股比例为48.0%。Keeneyes Future Holdings Inc持有3900万股股份，持股比例为19.5%。 360旗下全资子公司奇飞国际发展有限公司持有4675万股股份，持股比例为23.4%。

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