山寨期货坑苦投资者：40万元炒“恒指期货”一周亏光

原标题 “山寨期货”坑苦投资者 有关部门提醒四招辨识非法期货活动

文/祝惠春 郑明桥

54岁的武汉市民张女士是位股民。去年12月初，有人通过微信加她“好友”，称跟着“老师”炒股赚了不少钱，并介绍她观看网络直播。他们反复灌输“股票行情不行”的思想，鼓动去炒“香港恒生指数期货”，还时不时晒出“恒指期货账户”，显示大赚。这些让张女士很心动。

今年1月17日，张女士开通了“恒指期货”平台账户并存入40万元，但不到一周就亏了39万元。随后的两个月，张女士又陆续投入了150余万元，结果血本无归。3月，张女士来到正规金融机构咨询，得知这个交易平台并未经过相关部门注册审批。张女士随后报案。

据武汉警方介绍，根据受害人提供的转账记录和微信群一路追查，警方锁定一个分散在广州、深圳、石家庄等地的电信网络诈骗团伙。5月下旬，武汉、深圳、广州、石家庄多地公安联合破获这起全国范围特大电信网络诈骗案。以嫌疑人燕某为首的诈骗团伙，通过伪造“恒生指数”期货平台，诱导投资者炒期货，诈骗全国2000多人共计上亿元资金。

经审查，燕某是团伙的头目，负责涉案虚假交易平台的“运营”；李某是“代理运营公司”头目，负责组织手下的“业务员”假扮“股民”“讲师”“客服”等诱骗受害人转账至虚假交易平台。武汉市公安局江岸区分局刑侦大队办案民警张诚在接受经济日报记者采访时表示，这个所谓的“恒指期货”平台是“山寨期货”，其行情接口貌似与香港恒生指数期货市场连接，但其实并没有真实交易。其资金接口是与一个第三方支付机构相连接。所谓的“老师”教受害者操作是幌子，只是屏幕上的数字变动而已，并没有真实交易。受害人转账的资金打入指定的第三方支付公司后，经过洗钱操作，被转移到嫌疑人控制的个人账户上。“这本质上是一种诈骗行为。”张诚说。

据了解，这种“山寨期货”交易平台在业内被称为“微盘”“微交易”，涉嫌对赌交易，违反了《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》。在高压监管下，一些非法微盘转移到互联网，通过微信公众号、手机APP等进行推广，隐蔽性更强，让人稍不留神就掉入陷阱。

业内人士表示，微盘交易大多宣称采用国际行情数据，可直接进行黄金、白银、股指、原油、期货等商品的小额交易，且界面直观，操作简单，即使是没有任何投资经验的新手，也可在相当短的时间内进行投资交易。其实微盘这种所谓的投资理财，是没有经过证监会批准上市交易的品种，基本是一个所谓的公司或团伙自己建立一个电子盘平台，不受任何部门监管，人为操控盘面，属于诈骗性质。

所幸的是，最近央行支付结算司下发有关规定，自2018年6月30日起，支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务全部通过网联平台处理。业内人士表示，网联这一专为第三方支付机构服务的支付清算平台的成立，凸显了监管部门加强对第三方支付机构资金流向严监管的决心，对于此类网络诈骗也有釜底抽薪之效。

证监会有关部门提醒投资者，擦亮眼睛，从4个角度辨识非法期货活动。一是辨识主体资格。按照规定，开展期货业务，需要经中国证监会核准，取得相应业务资格，否则即为非法机构。投资者可以通过中国证监会网站（www.csrc.gov.cn）、中国期货业协会网站（www.cfachina.org）查询合法期货经营机构及其从业人员信息，或者向当地证监局核实相关机构和人员信息。

二是辨识营销方式。一些不法分子往往以“老师”“期神”自居，以只要跟着他做就能赚大钱的说法吸引投资者。投资者需要知晓，合法的期货经营机构不得进行此类虚假宣传。投资者遇到这种情况请勿相信。期货交易具有高风险特点，不可能稳赚不赔。

三是辨识互联网网址。非法期货网站的网址往往采用无特殊意义的字母和数字构成，或采用仿冒方法在合法期货经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字。投资者可通过中国证监会网站或中国期货业协会网站查询合法期货经营机构的网址，识别非法期货网站。投资者请勿登录非法期货网站，以免误入陷阱，上当受骗。

四是辨识收款账号。合法期货经营机构只能以公司名义对外开展业务，也只能以公司的名义开立银行账户，而非法机构往往以个人的名义开立收款账户。如果有人要求投资者把钱打入以个人名义开立的账户，投资者即可果断拒绝。