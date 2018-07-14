深圳紧急发通知遏制P2P风险:平台退出要遵守三原则

经营地址不可搬迁，网站不可关闭，高级管理人员不可失联。面对突然集中爆发的P2P风险，7月13日，深圳互金协会紧急下发通知，对P2P平台退出程序做出规定。7月13日晚间，深圳互金协会下发《关于积极稳妥应对当前P2P行业流动性风险及做好退出工作的通知》（下称《通知》）。

拟主动清盘转型或退出的P2P平台，应建立退出领导小组，退出中定期向监管部门报送业务数据、退出计划执行情况和资金清退进度，并及时安抚投资人情绪。

最近几个月来，P2P风险在多个城市集中爆发，深圳也出现了此类情况。7月9日以来，已有多家平台发生风险。《通知》显示，2016年4月，全国互联网金融风险专项整治启动后，深圳整改类P2P的不合规业务大幅下降。截至2018年6月末，此类业务余额比整改初期下降了87%，整体风险得到较大释放。

深圳P2P不合规业务下降87%

深圳互金协会在《通知》中称， 2016年4月，全国互联网金融风险专项整治启动后，在有关部门指导下，深圳互金协会积极推动P2P整改，截至2018年6月末，深圳整改类P2P的不合规业务余额，比整改初期下降了87%，整体风险得到较大释放。

最近几个月来，P2P行业风险集中爆发，南京、杭州等城市的多个P2P平台，突然出现停业、无法提现或高管失联的情况。第一网贷数据显示，今年6月份以来的40天，P2P网贷新增问题平台133家。

进入7月份之后，网贷行业开始在深圳蔓延，短短几天来，已有多家平台出现风险。7月9日，运营了5年的老牌平台钱爸爸，突然公告停止运营。根据公开资料，其运营方钱爸爸电子商务有限公司成立于2013年1月，注册资金1亿元。截至2018年6月30日，该平台累计成交额324.9亿元，累计待收金额12.77亿元。

自此之后，深圳多家P2P平台陆续出现问题。包括钱爸爸在内，短短几天已有零钱罐、有美信资产、小金库、壹佰金融等五家平台发生风险。延至7月13日，原为P2P第三方平台的投之家，也猝然崩盘。当天该平台公告称，6月末以来该平台发生逾期。

深圳互金协会在《通知》中称，近期出现的P2P停业事件，主要原因为部分借款人违约，导致投资兑付困难。根据公开数据，截至目前，投之家累计借贷金额近266亿元，借贷余额29亿元，逾期金额20.2亿元。 钱爸爸此前也在公告中称，由于借款人还款意愿逐步下降，导致投资人产生紧张情绪，用户集中提现，致使平台回款增大积压，出现出借者回款延迟。

针对这种情况，《通知》要求，P2P平台应及时澄清“累计交易量或成交额”与“待偿余额或存量规模”之间的误区，及时解释待偿余额或存量规模与实际资产风险之间的关系，避免因公众产生概念混淆而引发恐慌情绪和挤兑等风险事件。

明确P2P平台退出路径

针对P2P平台集中出现的风险，深圳互金协会已制定措施，要求主动清盘转型或退出的P2P网贷机构，做好退出工作。

《通知》称，P2P平台可根据市场环境，自主选择合适的退出路径，合理处置不良资产，并清退出借人资金，按照分类处置原则，应如实告知协会平台存量项目风险程度、出借人信息等情况，协会风险严重程度，分类制定相应的关注等级，并通报监管。退出期间，经营地址不可搬迁，网站不可关闭，高级管理人员不可失联的“三不可”原则。

《通知》还规定了退出的程序：成立退出领导小组、制定退出计划和方案、向协会报备退出计划及退出方案、协会提出指导意见并不定期组织相关培、执行退出方案、每周向协会汇报退出情况、落实出借人资金清退并全部结清存量项目、全面终止业务。

同时，P2P平台退出领导小组还应与深圳互金协会建立联系机制，并报备退出计划，递交退出计划书、存量项目清单和清收情况、出借人信息、财务审计报告等材料。经充分评估影响后，由相关部门指导下发布退出公告、清退计划等措施。退出过程中，须定期向监管报送业务数据、退出计划执行情况、资金清退进度。

《通知》还称，风险可控的前提下，P2P平台应选择适当的时机向出借人发布退出公告，披露退出原因、退出方案、退出时间表、不良资产处置方案、清偿方案、投诉协商处理渠道等信息。

此外，具有国企、上市公司、集团等背景的P2P平台，应由国企、上市公司等提供合理的资金援助，尽量缩小不良贷款余额和待偿余额差额，P2P平台也应与第三方不良资产管理处置公司合作，最大限度回收资金填补不良资产漏洞。

第一网贷数据显示，6月以来出现问题的133家网贷平台中，95家网贷平台官方发布了相关逾期或停业兑付公告，占比71.43%，风险专项整治之前的90%以上直接跑路、关停网站、毁灭证据的现象得到了遏制。