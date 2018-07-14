原标题：共享单车探路“僵尸车”回收

来源：北京日报

“地铁口单车这么乱七八糟的，都好些天了。”在6号线黄渠站，白领小郑每天得穿越单车中间的“羊肠小道”才能进出站。

不少市民反映，最近几个月，随着共享单车“退潮”，运维力量也明显收缩，一个车站标配小黄车和小橙车管理员同时维护单车停放秩序的景象已经很难看到。人行道上，损坏严重无法骑行的“僵尸车”也越来越多，白白占用公共空间。

有数据显示，到2020年，全球将有至少1000万辆共享单车面临报废。数量庞大的废旧单车怎么办？在政府强化监管的同时，共享单车企业无疑该承担起主动回收的责任。

运维乏力：

“僵尸车”占道无人理

7月12日，晚高峰时间，记者在地铁国贸站外看到，各出口及高架桥下都挤满了共享单车，却并无运维人员摆放整理的痕迹。多处人行道被共享单车挤占了一半的位置，有的甚至已经压到了斑马线上，行人只能绕道而过。

10号线石榴庄站附近，光彩路上原本宽敞的人行道，成了小黄车“僵尸车”的集中存放地，密密麻麻有数百辆之多。

在地铁三元桥站C2出口，共享单车霸占了主要通道，进出站乘客只能排队缓慢前行。附近上班的田女士介绍，以前地铁口共享单车虽多却有人管，现在常常很多天无人清理，不少车辆锈蚀严重。

“每次都得扫码换好几辆才能骑走”，田女士抱怨，过去是小黄车损坏严重，现在摩拜的坏车也越来越多了。

根据市交通委公布的数据，截至4月底，本市尚在运营的共享自行车企业有10家，运营单车总数190万辆左右，局部地区共享单车测算活跃度仅为50%。

试点回收：

报废车辆统一拆解利用

投放市场两年多，损耗量较大的共享单车企业迎来报废车辆回收的巨大压力。

摩拜日前宣称，已在上海主动回收暂存街面的旧车69372辆，计划回收至少10万辆，回收的车辆主要为2016年下半年投放的lite1.0版本单车，其中已运往外地报废实现绿色回收的有33375辆。

在北京，旧车回收行动也正在酝酿。摩拜表示，将与朝阳区城管委合作，推进共建全国首个共享单车全生命周期示范区，共同建设共享单车投放、运营、管理、回收、存放、物流、再利用等一体化的闭环试点模型。接下来，摩拜单车与朝阳区城管委将综合运用物联网、云计算和大数据技术，实时精准掌控每一辆智能共享单车的位置和状态，并联合城管、环卫工人、社会组织、社区志愿者等力量，实现朝阳区报废车辆100%回收。

对于确认报废的回收车辆，摩拜表示将统一回库返厂后，交由再生行业专业公司进行回收拆解及无害化处理，实现废旧车辆100%回收。其中，智能锁、太阳能板、轮组都会回收和通过检测后重新使用。

ofo小黄车近日也试点推行“焕新计划”，对车辆进行系统性保养。已有市民在北京街头看到带有“已保养“标识的ofo小黄车。据介绍，“焕新计划”首先在北京试点推行，主要是进行车身清洁，同时对车辆传动系统及制动系统进行调试，养护完成后会由具有多年经验的技师来进行检测，提供更舒适的骑行体验。

据企业测算，1000万辆共享单车的报废，至少会产生16万吨的固体废物。如果这些车辆回收再生，将至少减少铝土矿开采11万吨，减少植被破坏17万平方米，减少碳排放58万吨。

精细管理：

强制减量运营成趋势

城市角落里，很多色彩缤纷的共享单车随着企业的倒闭已成为僵尸车，造成了巨大的资源浪费。

共享经济的初衷本是激活闲置资源，而企业为了抢占市场疯狂生产并投放共享单车，又把自己变成了“过剩资源”。《2018年中国共享单车行业研究报告》提到，去年中国共享单车全行业累计投放单车2300万辆、覆盖200个城市，市场已趋于饱和，给城市交通公共管理造成巨大压力。目前，已有约12座城市出台禁令，禁止企业再向城市投放新车。

减量投放、精细化管理是很多城市的共同选择。杭州共享单车一季度减量后，运营的单车数量为69.4万辆，年底前将进一步减至50万辆；成都则在中心城区梳理出260多个重要节点强化管理，限制共享单车停放区域和停放数量。

针对共享单车的后续管理问题，电子牌照是业内比较认同的方式。目前，多数共享单车都有电子智能锁和定位模块，增加相关功能与政府后台链接后，即可实现精细化管理。据摩拜华东区公共关系总监朱乾介绍，摩拜单车5月在上海启动车辆置换工作，旧车编码在政府信息平台中作废并登记，该编码单车不再向上海提供单车服务并统一回收处理；新车编码将统一录入政府信息平台。

另外，大批“无主”单车，也可由政府部门进行资源重新配置，统一管理，避免浪费。