暴风集团深陷风暴 盲目扩张导致资金链紧绷

暴风集团深陷风暴 增收不增利市值大幅缩水，盲目扩张导致资金链紧绷

李正豪

在创业板曾经创造连续29个涨停的暴风集团（300431.SZ），上市三年之后开始裸泳。

7月6日，暴风集团公告显示，中信资本（深圳）资产管理有限公司（以下简称“中信资本”）以股权转让合同纠纷为由向北京市朝阳区人民法院申请财产保全，控股股东冯鑫名下暴风集团部分股票被司法冻结。被冻结股份占冯鑫所持股份的4.65%，占暴风集团总股本的0.99%。冯鑫持有暴风集团21.34%股份。

另据5月31日公告，冯鑫当时累计质押暴风集团的股份占其持有公司股份总数的95.35%。也就是说，冯鑫持有暴风集团的全部股份目前要么被质押、要么被冻结。

此事引发市场高度关注。7月9日，暴风集团跌停。7月10日，暴风集团官方微信号刊发万字长文，复盘上市三年以来决策上的对与错，并对外强调风险和压力在冯鑫身上，暴风集团是健康的。7月10日，暴风集团反弹4.71%。

但7月10日收盘后深交所发出《关注函》，要求该公司结合冯鑫的履约能力，回答自己“是否存在控制权变更的风险”等问题。7月11日暴风集团再度大跌5.47%。

长江商学院终身教授薛云奎告诉《中国经营报》记者，虽然暴风集团谈不上财务危机，但相对于上市之前财务风险显然恶化。2017年暴风集团勉强维持正常资金周转，如果主营业务2018年没有大的起色，将爆发更大的财务风险。

暴风集团相关人士在回复记者采访时表示，一切以公告等官方消息为准。

“股王”褪色

暴风集团2007年1月由冯鑫创立，因运营暴风影音闻名互联网业界，主营业务为互联网视频及相关服务。2015年3月24日登陆深交所创业板，并迅速成为整个A股的明星。

本报记者梳理发现，暴风集团发行价7.14元/股，上市首日大涨43.98%，此后连续29个涨停板创造了A股连续涨停的历史纪录，一路冲到148.27元/股。到2015年5月6日才打开涨停板，此后又陆续出现8个涨停，到2015年5月21日股价曾触及最高点327.01元/股。

上市不到两个月时间，暴风集团最高价较发行价涨了近45倍。癫狂的涨势让人们对暴风集团的看法产生巨大的分歧，或称“妖股之王”，或视之为创业板的贵州茅台，捧为2015年A股十大“牛股”之首。

从风光一时到盛极而衰，暴风集团印证了巴菲特的名言：“当大潮退去，才知道谁在裸泳”。截至7月11日，暴风集团的股价已经下跌到了12.62元/股，与最高价327.01元/股的时候相比，股价和市值都缩水了96%。即便是2018年以来，暴风集团也从21.90元/股跌到了12.62元/股，股价和市值也都缩水了42%。

薛云奎认为暴风集团作为一家互联网企业，虽然商业模式富于想象，但从销售规模来说，“（2014年）3.86亿元的年度销售收入无论如何无法撑起360亿元的市值，因此泡沫破灭是迟早的。”

财务数据显示，暴风集团2014年至2017年的营业收入分别为3.86亿元、6.52亿元、16.47亿元、19.14亿元，但其净利润从2014年的4194万元增长到2015年的1.73亿元，此后又降到2016年的5281万元、2017年的5513万元。

2018年以来，暴风集团经营状况迅速恶化。财报显示，暴风集团第一季度实现营业收入3.86亿元、同比下降13.7%，实现净利润-2954万元、同比下降79.27%。

薛云奎认为，从财务上分析，暴风集团最近三年营收见涨但净利润不见涨甚至亏损的原因在于：暴风集团的商业模式实际上就是互联网时代曾经非常经典的“免费+广告”模式，但暴风集团的免费平台对于广告客户来说已经失去吸引力。

数据显示，在暴风集团2014年3.86亿元的营业收入中，3.43亿元是广告收入，营收占比为89%；2015年、2016年广告收入虽然增长到4.62亿元、5.78亿元，但营收占比分别降到了70%、35%；2017年广告收入甚至下滑到了4.27亿元，营收占比也降到了22%。

银河证券的一位分析师在接受本报记者采访时表示，从暴风集团的营收结构来看，暴风TV等硬件销售已经替代广告业务成为暴风集团的主要收入来源，在2017年营收版图中，67%的营收已经是暴风TV等硬件销售。但暴风TV上市以后，面临小米、乐视等互联网电视品牌的激烈竞争，走低价圈占用户的策略，毛利率低至-7.15%，这说明暴风TV越卖越亏，所以说暴风TV等硬件销售规模越大、占比越高，暴风集团就更容易出现亏损。

贪大求全

暴风集团如何从万众瞩目的创业板“股王”沦落到了今天的地步？

在薛云奎看来，是因为该公司“自上市以来，为了追求更快速的销售增长，开始转型硬件业务。从这个意义上来说，暴风集团已然变身为硬件提供商，尤其是电视机产品提供商，而非互联网平台提供商，这种做法完全脱离自己的主战场和核心优势，除大幅增加销售收入外，电视机市场的同质化竞争必然会导致该公司品牌与竞争力大幅下降”。

前述分析师认为，暴风集团上市之后，从暴风影音一直扩张到了暴风电视、虚拟现实、暴风体育等多个领域，试图从单一视频业务扩展到涵盖互联网视频、VR、智能家庭娱乐、直播、影视文化、互联网游戏、O2O等业态的“联邦生态”。其中，红极一时的VR项目，一度被视为暴风集团的核心业务，但这个项目极度烧钱，加之技术不成熟、内容匮乏等原因，最终以亏损和股权转让收场。现在暴风集团all for TV，但暴风TV却是越做越亏的项目。

暴风集团在7月10日公开的《三年大考，暴风雨中的暴风——冯鑫的内部两小时长谈》（以下简称《长谈》）一文中，冯鑫也承认，“现在回头来看，当时还是有膨胀心态。比如有100块钱做50块钱的事是一种状态，有100块钱干200块钱的事，是另一个状态。或者觉得5件事都对，但以你和团队的能力，只能干一到两件事。”

上市以后，暴风集团确实犯了贪大求全的大忌。《中国经营报》记者梳理发现， 2015年4月，暴风集团对暴风魔镜增资扩股；上市不到两个月，暴风集团在2015年5月宣布扩大业务线新战略，从一家网络视频企业转向DT时代的互联网娱乐平台；2015年7月合资成立暴风TV；2015年8月对外发布“暴风加油站”项目，宣布将免费提供电影、电视剧、音乐、电子书、游戏等资源的下载和观看服务；从2015年10月起，暴风集团先计划以6亿元收购一家从事文学作品版权运营的公司；2016年3月又拟斥资31.05亿元以发行股份和支付现金相结合的方式，收购甘普科技100%股权、稻草熊影业60%股权、立动科技100%股权，但该方案在2016年6月被监管机构否决；与此同时，暴风集团2016年6月又合资1亿元设立暴风体育，主要发展体育文化业务。

跑马圈地让暴风集团饱受资金压力。本报记者发现，面对资金压力，暴风集团首先是通过吸收外部投资获取现金，其中2015年获得2.94亿元、2016年获得3.37亿元，其次是在2017年7月向5家银行申请2.9亿元的授信额度，另外是冯鑫不断质押股权换取资金，导致冯鑫所持股份当中的95.35%都被质押。

相关媒体披露，冯鑫所质押的股权平仓线在10~12元之间，随着近日暴风集团股价跌至13元/股以下，冯鑫面临的爆仓危机已经是越来越严峻。

被冻结的股份，按照《长谈》中冯鑫的说法，“中信资本是暴风魔镜一个股东，2017年提出提前撤资，可能的原因是对VR行业的判断……我们答应撤资的要求，由我个人出资回购暴风魔镜股份，投资额在8000万元左右，已经还了5000万元，由于我个人也没有什么其他财产，股票也基本上都质押了，到现在还剩下4000万元（含利息1000万元），一时拿不出那么多现金，导致目前的司法冻结。”

记者通过天眼查平台发现，中信资本领投暴风魔镜2016年1月的B轮2.1亿元融资，但具体投资金额不详。

对于目前的压力，《长谈》中，冯鑫认为，“第一我的股权现在基本都质押了，当前股市整体走势低迷，质押价格的压力是不断增大的。第二暴风体系下的公司在融资的时候，我承担的一些融资担保压力，可能会转变成债务压力。”对于上市公司，冯鑫表示：“从财务上来看，其实压力蛮小的，它本身的债务压力很小，前段时间有5000万元融资的消息，也反映了上市公司的资金压力，但从数量级来讲是很小的压力。”

薛云奎指出，暴风集团2017年末的负债余额为19.15亿元，占总资产的64.86%，较2016年末的67.69%略有下降，这表明该公司财务风险有所降低；但就短期而言，该公司2017年流动负债余额18.76亿元，同期流动资产余额18.28亿元，也就是说该公司短期偿债能力不足，资金周转捉襟见肘，容易发生挤兑风险。

前述券商分析师认为，生态体系崩塌、电视硬件亏损、流动性不足以及金融机构踩踏等乐视危机的状况，暴风集团或有相似之处，暴风集团应根据前车之鉴，避免走向真正的危机。