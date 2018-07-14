杭州多家P2P平台崩盘 有关部门呼吁投资者提高警惕

原标题：杭州多家P2P平台接连崩盘 有关部门呼吁投资者提高警惕

■本报记者 赵耘旎

7月11日，台风“玛莉亚”登陆浙江沿海，给酷暑闷热的杭带来了阵阵雨声。但对于连日来因互金平台风险爆发而受影响的众多投资人来说，内心可能还未能被雨水“降温”。

《证券日报》记者多点追踪，力求还原P2P平台风险爆发背后的故事：许多逾期项目的投资人已经开始报团取暖，当地政府也已经对相关平台采取措施，并呼吁投资者提高警惕。

牛板金近1亿元逾期

投资者猝不及防

7月3日，浙江佐助金融信息服务有限公司（以下简称“佐助金服”）旗下P2P平台“牛板金”发布逾期公告，称旗下数个借款项目发生逾期，累计金额高达9852万元。

《证券日报》记者查询公司主页时发现，牛板金旗下共推出了“牛钱袋”和“牛宝丰”两个产品。根据平台运营数据，上线以来，牛板金的累计成交金额高达390.87亿元，累计交易笔数达246.48万笔，用户数达82.64万人。

面对牛板金风险暴露，投资者们显得有些猝不及防。《证券日报》记者调查发现，牛板金投资者中有的来自杭州或浙江当地，还有的远及山西、甘肃等省份，投资金额小则几千元，大则几十万不等。记者注意到，投资者们自发联系起来，“抱团取暖”，希望能够及时止损。

谈到投资牛板金平台的经历，来自山西的杜女士介绍到，她在2015年通过网站介绍了解到牛板金平台。因一直以来兑付及时，杜女士于2018年的4、5月份投入了所有的积蓄，外加来自支付宝和信用卡的借款六万余元。直到7月9日，杜女士才注意到“出事了”！

面对现在的情况，杜女士表示，她现在就想“不要利息了，把本金还给我就行”。记者注意到，及时止损，也是很多投资者共同的诉求。

大打安全牌

强调上市公司背景

《证券日报》记者浏览牛板金发现，其在网站显眼处强调自身“高收益”、“低风险”、“强流动”，大打安全牌。如其除了表示已经“安全运营960天”，“为用户赚取收益6.94亿元”外，更是强调自身“专业风控”、“银行存管”和“有上市公司背景”。

据记者了解，2017年7月，“牛板金”发布公告称，平台已启动A轮融资，融资金额为2亿元人民币，投资方春晓天泽为前海春晓天泽产业互联投资管理有限公司旗下产业基金。而前海春晓天泽则由上市公司天泽信息产业股份有限公司和北京春晓汇商股权投资管理有限公司合资成立。

事实上，“牛板金”的“上市公司背景”或许远不止如此。记者查询天眼查发现，“牛板金”的运营商佐助金服，为佐力控股集团有限公司（以下简称“佐力控股”）曾经的参股子公司，参股比例不详，其前董事长沈海鹰同时也是佐力控股的法定代表人、副董事长；而佐力控股的董事长俞有强同时也是上市公司佐力药业控股股东、董事长；佐力控股与佐力药业构成关联关系。

本报记者就佐力控股的参股比例，此次事件是否会对上市公司造成影响等问题致电了佐力药业董事会秘书郑超一。对于本报记者的问题，郑超一断然否决：“它跟我们没有关系。”郑超一表示，佐力控股所持的佐助金服股份仅为10%，属于小股东。而且佐力控股已在2017年转出了所持股份。他对记者澄清到，佐助金服及此次P2P崩盘事件与佐力控股及上市公司佐力药业没有关系，也并未对上市公司造成影响。

对于记者的追问，“佐力控股之前所持的佐助金服的股份仅有10%，在此情形下，佐力控股的副董事长、法人代表沈海鹰还担任佐助金服的董事长；您认为佐助金服和佐力控股是否构成关联关系”？郑超一回应道：“据我了解，佐力控股于2015年9月对佐助金服投资之初，佐助金服董事会选举沈海鹰作为董事长，且沈海鹰已于2016年3月辞去了董事长职务。”

当地公安机关

已对风险平台立案侦查

事实上，除了牛板金出现问题外，近期杭州本地还有多家P2P平台出现风险。如在牛板金之后仅三天，杭州孔明金融信息服务有限公司旗下的“人人爱家金融”平台发布清盘公告。公告宣称，因近期行业环境的持续动荡，自2018年6月起开始出现借款企业大规模逾期，平台代偿出现重大困难，最终于2018年7月4日对投资人逾期。

而面对此次互金集中爆发风险，杭州当地的政府部门也在积极作为。7月以来，杭州市各辖区公安机关纷纷发布公告，已经对其辖区内所存在的包括浙江佐助金服、杭州云端金服、杭州优扬投资、杭州祺天优贷等在内的涉嫌利用互联网平台，非法吸收公众存款、集资诈骗的公司进行立案侦查，对相关公司负责人采取强制措施，而相应的证据固定、账目清理、资产查封冻结扣押、争取追赃挽损工作也在进一步的开展中。

据了解，近期接连崩盘的企业，大都是本身经营存在违法违规情形的伪P2P平台。有的是尚处于整改期，更有甚者，是假借互联网金融的幌子，进行非法集资和诈骗等活动，在此次事件中也被误读成了P2P。

有关部门也呼吁社会公众和投资者提高警惕，稳定情绪。P2P作为一个金融中介，整个投资和借贷行为的主体是出借方和借款人。希望广大投资者提高风险意识，往往投资期限越短，利率越高风险越大。同时也要避免恐慌情绪，以免造成挤兑、“相互踩踏”的情形出现。