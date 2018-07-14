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全国网贷40天暴133个雷 超70%平台不再“一跑了之”

全国网贷40天暴133个雷 超70%平台不再“一跑了之”
2018年07月14日 02:24 证券日报
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　　原标题：全国网贷40天暴133个“雷”超70%平台不再“一跑了之”

　　对比风险专项整治之前，90%以上问题平台选择直接跑路、关停网站、毁灭证据等，如今，网贷行业乱象已得到有效遏制

　　■本报记者 刘 琪 

　　互联网金融风险专项整治以来，在各部门、各地的监管高压下，大量网贷机构退出互联网金融活动，存量机构违法违规业务规模明显下降。据第一网贷大数据系统显示，6月份以来的40天，P2P网贷新增问题平台133家，“暴雷潮”愈演愈烈，行业风声鹤唳。如何稳妥有序加速存量业务活动和让违法违规机构无风险退出，考验着各方智慧。

　　七成暴雷网贷平台

　　主动发布逾期或停业公告

　　据第一网贷数据显示，6月份以来的40天，P2P网贷“暴雷”（新增问题平台）133家。其中，浙江38家、上海36家，北京和深圳同为16家。四者合计106家，占近八成。

　　值得一提的是，上述133家网贷平台中，95家网贷平台官方发布了相关逾期或停业兑付公告，占比71.43%，对比风险专项整治之前，90%以上的问题平台选择直接跑路、关停网站、毁灭证据等，网贷行业乱象得到了有效遏制。

　　对于接连不断的“暴雷潮”，有分析人士对《证券日报》记者指出，主要原因有两个：一是外部原因。经济非高速发展下，特别是今年整体的监管格局是机构去杠杆，市面上的资金相对往年处于较紧的状态，很多企业债务违约率上升，包括融资渠道丰富的上市公司都频繁暴雷，导致关联的P2P网贷平台出现逾期，而且企业融资规模都较大，一旦违约就是大事，部分平台就算想自己兜底，可能也没那个实力。

　　二是内部原因。一些平台暴雷并非偶然事件，而是必然事件。一方面，随着市面上资金收紧，往年的一些骗子平台、高返利平台窟窿大了，庞氏骗局难以维系，暴雷只是迟早的事；另一方面，部分平台本身产品不合规、风控能力差，坏账高企，投资人情绪恐慌出现挤兑，资金链断裂在所难免。

　　中国P2P网贷指数负责人胡尔义在接受《证券日报》记者采访时表示，在“触雷”的平台中，有经济非高速发展的外部因素，但主要是内部原因。平台自融、发放假标劣标、庞氏骗局、缺乏自主造血能力等等，在P2P网贷行业的强监管时代和经济非高速发展下，上述问题平台必然面临淘汰出局的最终结果。历经了近两年的风险整治，P2P网贷已不再是从前鱼龙混杂的局面，平台们已从“偷偷跑路”到七成都能“大方公告”，这在一定程度上反映了整治工作的正面成效。

　　整治时间表已定

　　期待行业“软着陆”

　　近日，央行召开互联网金融风险专项整治下一阶段工作部署动员会。央行副行长潘功胜指出，再用一到两年时间完成互联网金融风险专项整治，化解存量风险，消除风险隐患，同时初步建立适应互联网金融特点的监管制度体系。

　　潘功胜强调，整治下一阶段工作极为关键，各地要高度重视，乘势而为、坚定不移，加大统筹部署，稳定工作机制，明确政策界限，聚焦重点业态、区域和机构，完善整治方式，强化整治力度，引导机构无风险退出，开展行政处罚和刑事打击，稳妥有序加速存量违法违规机构和业务活动退出。

　　胡尔义认为，可以预见的是，接下来的监管政策只会更为严厉。大浪淘沙始见金，网贷行业正处于良币淘汰劣币的阶段，在风险释放期，建议监管部门尽快出台退出机制和保障机制，有效的化解风险，帮助行业软着陆；而对于P2P网贷机构，只要合规、脚踏实地做好风控，专注并整合于综合信息中介服务，就有可能真正长久稳定持续运营。

　　从目前各地网贷整治情况来看，深圳市目前的网贷维稳成果比较突出。有数据显示，截至2018年6月底，纳入中国P2P网贷指数统计的基本正常经营的P2P网贷平台，深圳市为372家。深圳1101家网贷平台，729家（含各种问题平台414家）已通过多种方式退出，大部分实现了“软着陆”。

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