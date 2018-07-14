百度战略投资狮桥 计划将自动驾驶技术用在物流领域

开发适用于公路干线物流的自动驾驶方案将成为双方合作的最重要方向，而狮桥也会作为合作方加入百度Apollo计划。

百度和狮桥集团计划联合探索将自动驾驶技术应用于物流干线运输，并开发智能驾驶货车。在不久前的AI开发者大会上，百度宣布了对后者的战略投资，这笔投资金额为10亿元人民币，其他投资方还有阳光融汇资本。

狮桥成立于2012年，是一家针对商用车的车贷金融市场、车后市场，及整车干线物流市场的金融和服务平台。2014年贝恩资本收购了狮桥80%的股权，成为其第一大股东，其余股份由狮桥公司管理层持有，这是当年中国融资租赁市场最大一宗并购交易案。最新一年，狮桥为大约5万名客户提供了120多亿的贷款金融支持。

狮桥董事长兼CEO万钧介绍，与百度合作的方向包括：将百度Apollo平台与狮桥在物流场景上的经验结合起来，实现自动驾驶在干线物流卡车的落地；百度的数据为狮桥的风控模型提供数据支持，潜在的合作还有百度金融作为狮桥的资金合作方，百度搜索引擎、贴吧为狮桥客户引流，以及基于区块链的ABS场外交易产品合作等。

“这次融资我们会用在补充资本金，扩大金融规模，建设运营体系，提高我们的数据和AI能力上。还有大家最关注的一点，我们会持续投入在自动驾驶的开发上。”万钧表示。

这意味着，开发适用于公路干线物流的自动驾驶方案将成为双方合作的最重要方向，而狮桥也会作为合作方加入百度Apollo计划。

百度提供的资料显示，Apollo计划已经实现了封闭场地、城市简单路况、封闭高速公路场景下的自动驾驶能力，在接下来几年将实现高速公路和普通城市道路的全自动驾驶，并同时开始逐渐推进量产落地。

为此，百度正在挑选自动驾驶赛道相关上下游公司进行投资，也由此促成了此次合作。百度认为，无人驾驶在物流行业的应用有望早于乘用车率先实现商业化。

“高速干线无交叉、无行人、标志标识清晰，将会是自动驾驶的最快落地场景之一。”百度智能驾驶事业群商务总经理尚国斌称。

据尚国斌介绍，狮桥团队对技术、人工智能、自动驾驶领域的理解打动了百度。“我们内部认为做人工智能、无人驾驶最重要的是场景，需要对场景的运营有特别深入的理解，而场景是百度和人工智能技术公司不具备的。我们跟狮桥沟通过程中，感觉到狮桥在智能调度、运营平台、科技应用上的能力。”

“自动驾驶卡车的商业化运营离不开对于货运公路驾驶场景数据的不断收集、分析和处理，”万钧认为，“狮桥在商用车和干线运输领域拥有海量大数据和运营经验，具备智能调度4600多台干线货车的实力，并且狮桥自有的干线物流车队已经具备了智能化、网联化的能力，双方技术开发团队可以在最大可能贴近场景的情况下，提升自动驾驶的可靠性。”

对于自动驾驶商用车（卡车），百度方面已经设计了相对清晰的路径，未来会联合开发者和主机厂，打造L3级以上自动驾驶的卡车以及自动驾驶整套物流解决方案。

不过，百度智能驾驶事业群组总经理李震宇暂时没有公布具体的合作方式，他说“可能通过合资，也可能通过项目合作，也可能通过投资”。但万钧透露，他们正在和已经有着紧密合作的主机厂沟通，会在不久的将来公布。

他们都认为，无论是乘用车，还是商用车，一个大趋势是：到2021年左右，相关技术都会到一个比较明显的拐点，进而走向成熟。

“我自己的体会是，只要做下来就会比想象中快很多。”李震宇不久前才完成了阿波龙计划，在百度AI开发者大会上，百度CEO李彦宏宣布首款L4级无人驾驶商用汽车阿波龙第100辆正式下线，他把该项目当做是百度无人驾驶商用车量产的破冰。这个项目李震宇花了大概7、8个月的时间。

与此同时，一个向好的条件是，自动驾驶的相关成本正在逐渐降低。

“目前自动驾驶的改造还比较贵，激光雷达就需要几十万，另外还有传感器，但他们都会随着量产而下降。”万钧同意李震宇对于技术达到实用阶段的判断。

尚国斌同样也不担心成本问题，“今年激光雷达和去年相比，成本已经下降了50%，并且还会持续下降，未来激光雷达的价位可能在500美元左右。”

相对而言，他们更担心的是政策开放问题。“这件事情不仅仅是技术问题，还有政策、社会舆论，这部分将来会发生什么样的变化，我们没有办法做一个非常肯定的预测。”万钧说。

目前，自动驾驶测试车还不能上开放道路，只允许在限定的区域试运行。在研发、投入到最终量产的中间阶段，百度和狮桥计划让一小批量测试车在路上持续获取数据，积累经验，等待政策开放。万钧认为，“我们想应该是这个路径，一定是要先有小批量测试车、验证车，然后在政策允许的情况下，再到小规模或者是大规模的量产。”

“我们现在在和中国各个相关的部委做积极的沟通，还是感觉比较乐观的。”李震宇透露。

“今年六月出台的《国家智能网联车测试管理办法》把测试路段的审批和开放权下发到了省级地方主管部门，我觉得这是一个非常重大的信号，意味着允许各个省际竞争。”万钧表示，”越来越多的省领导会意识到这是一个非常难得的机会，我们获得上路的时间会越来越近。”