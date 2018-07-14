复读学校拒收“游戏成瘾”复读生 评：是偏见在作怪

拒收“游戏成瘾”复读生是偏见在作怪

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以一纸通知的形式规定“对沉迷游戏的学生不录和从严招录”，暴露出学校对所谓的“游戏成瘾”复读生的偏见和一种偏狭的教育理念。

近日，据媒体报道，武汉一所复读学校出台《针对游戏成瘾学生从严招录的通知》，通知称，该校2018年高复招生将对游戏沉迷学生不录和从严招录；在校期间禁用手机，对于在校学生沉迷王者荣耀、吃鸡等成瘾性、暴力性网络游戏，一经发现砸机并做劝退处理。

不少网友肯定这所复读学校的做法，认为拒绝沉迷游戏者入学是对其他学生负责，况且既然选择复读了自然不该沉迷游戏。

复读学校作为民办性质的培训学校，为了追求升学率，方便教学管理，对招生设置门槛，这一点原本无可厚非。作为一种市场化行为，考生有选择学校的权利，学校也有评判考生的标准。

但是，以一纸通知的形式规定“对沉迷游戏的学生不录和从严招录”，暴露出学校对所谓的“游戏成瘾”复读生的偏见和一种偏狭的教育理念。

自从国家明令禁止公办学校开办复读班，对于高考落榜或者成绩不甚理想的学生来说，民办性质的复读学校就成为唯一的选择。这时候，复读学校不仅是考生赖以实现理想的唯一平台，也承载着全家人的希望。而如涉事学校所为，因为学生“游戏成瘾”就将其拒之门外，可以说是让相关考生在遭受高考打击之后，又遭遇了一种拒绝。

师之道，在于传道授业解惑。复读学校虽然重点在提高成绩，但这并不意味着就要放弃作为学校应该天生具有的对人的教化功能。将“沉迷游戏的学生逐出校园”、“对于在校学生沉迷王者荣耀、吃鸡等成瘾性、暴力性网络游戏，一经发现砸机并做劝退处理”，这一切都显示出其简单、粗暴的管理方式。

复读生，往往以一种失败者的形象出现在大家面前。所以，不管是舆论、学校甚至家长本人都将除了“提分”之外的一切与学生隔离。但是，提高分数除了学校的严格管理，更在于学校要教给学生科学的学习方法，帮助学生提高自律性。很难想象，一个动辄“砸机并做劝退处理”的学校除了对学生的高压管理，还能有耐心教给学生如何提高自律性。

如今，“游戏成瘾”已经成为让人头疼的社会难题。拒收“游戏成瘾”复读生的背后，还是社会和民众对“游戏成瘾”的茫然无措和偏见。在其《通知》中，赫然指出“世界卫生组织已于近日正式将‘游戏障碍’列入最新版‘精神疾病’范围”，并建议“家长对出现游戏障碍的学生及时陪护到正规医疗机构物质依赖科进行科学诊治”。在其“好心”背后，掩盖不住的仍是对“游戏成瘾”复读生的歧视和对其求学权利的漠视。

要求一所以“提分”为己任的复读学校对网瘾少年进行矫正自然不现实。但是，这并不意味着，复读学校可以理直气壮侵犯其求学的权利，以及放弃学校该有的教化育人的功能。

□梅堂（媒体人）