乐视网上半年亏11亿：若全年净资产为负或被暂停上市

乐视网上半年亏损11亿元：若全年净资产为负或被暂停上市

澎湃新闻记者 陈宇曦

乐视网被暂停上市可能是大概率事件了。

7月13日晚间，乐视网（300104）发布2018年半年度业绩预告，报告期内，乐视网归属于上市公司股东的净利润为亏损11.05亿-11.1亿元，上年同期为亏损6.37亿元。

乐视网当天还发布了一则“关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告”。

乐视网称，公司预计 2018 年1至6月亏损范围11.05亿元至11.1亿元，将导致公司至 2018 年6月30日归属于上市公司股东的净资产为负，如经审计后公司2018年全年净资产为负，公司存在股票被暂停上市的风险。

乐视网称，目前公司董事会和管理层正在竭力解决公司目前的经营困难，但由于关联方债务导致公司资金问题尚无法得到解决，公司经营未能得到全面好转，下半年存在持续亏损的可能性。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十三章相关规定，公司出现“最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负”，深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市。

面对可能暂停上市的风险，乐视网称，目前公司管理层正在竭力解决面对的经营困难，通过改善业务经营以恢复公司现金流和供销体系；积极与相关金融机构协商贷款展期、续贷；寻求第三方增资，以解决子公司目前面临的资金压力；协调关联方以现金或资产等方式偿还对上市公司的欠款等逐步形成有效的解决方案。其中，就关联方债务问题，上市公司与非上市公司债务问题处理谈判小组正在进行相关问题的核对和确认。

同时，乐视网旗下电视业务运营主体乐融致新30亿融资引入腾讯、京东等投资者的交易，也面临变数。

乐视网称，虽然乐融致新已与相关增资方签署《增资协议》，但由于乐视控股持有乐融致新股权拍卖程序无法按时推进，乐融致新因本次交易手续涉及工商变更登记工作无法完成而影响相关增资方京东和腾讯的交割进度，交割条件的满足存在重大不确定性。

在首次发布《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》后，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》相关要求，乐视网将继续履行上市公司的有关义务，之后每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，直至暂停上市风险消除或者交易所作出公司股票暂停上市的决定。

值得一提的是，乐视网当天发布的关于董事会秘书和证券事务代表变更的公告显示，跟随贾跃亭多年的乐视网董秘赵凯宣布辞职，不在乐视网担任任何职务。继任者则是曾任职于中信建投证券股份有限公司投资银行部、联想控股股份有限公司投资部的白冰，白冰是在2017年11月加入乐视网证券部。