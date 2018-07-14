央视曝光网络赌球犯罪链:会员充值45亿 打一枪换一面

焦点访谈丨还在赌球？揭秘网络赌球背后的犯罪链，水太深！

世界杯激战正酣，就在大家享受赛事带来的快乐时，一些非法赌球网站也乘机大打广告，想方设法吸收会员参与赌球，大肆敛财。有的人手痒，忍不住赌上一把，却不知道自己正落入庄家的圈套，轻则损失一些钱财，重则还会被套住人生。那么这些赌球网站的运营都是靠什么关键环节支撑呢？

在世界杯开赛前，公安部部署各地公安机关加大网络赌博专项打击力度，重点关注研判网络赌博及赌球活动线索，已侦破网络赌博刑事案件2500多起，打掉了一大批网络赌球团伙及平台，查扣冻结涉赌资金逾30亿元。在世界杯期间，很多人在手机上也经常收到与世界杯有关的各种骚扰广告，比如“某某国际。月赚百万”、“世界杯-高赔率”、“金字塔代理模式。月赚百万”等字眼的短信，似乎删不能尽。记者从公安部获悉，世界杯开赛以来，各地侦破赌球刑事案件300多起、打掉赌球团伙100多个，涉案金额逾10亿元。

2018年5月23日，江苏省镇江市公安局在公安部的协调指挥下，成功对一起境内外相互勾连、团伙成员遍布全国十多个省市及境外的，特大跨境网络开设赌场的犯罪团伙开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人18名，扣押服务器55台、手机电脑100多部，冻结涉案资金1个多亿。

世界杯前夕，趣某网就已经开始预热了，尤其是对网络赌球的各种推介。

警方深挖发现，在趣某网注册成为会员并充值后就可以在线购买“竞彩足球”、“竞彩篮球”、“双色球”等包括高频快开型彩票在内的各类50种彩票。为了吸引更多的会员，该网站大肆招揽代理来发展会员下注参赌，成功后按比例给予资金返利。

对于趣某网来讲，这种低成本、高回报的差事，不愁没人干。仅警方掌握的代理人员就有一千多名，他们是金字塔式地层层发展会员，并层层抽水提成，只要有人下注，他们就永远都在赚。

根据国家有关规定，严禁网上销售任何彩票。但是记者在调查中了解到，赌博网站具有很强的欺骗性，一些球迷根本不知道趣某网是非法的。

按照我国互联网的相关规定，在中国大陆境内接入的网站都必须备案，没有备案，就是违规运营，也就不允许接入服务商为其网站提供接入服务。判断一个网站是否经过备案，可以在工信部官网输入其域名和备案号进行查询。那么，趣某网是否经过备案核准呢？记者在工信部的官网上进行查询发现，该网站的备案信息非常完整，而且接入状态正常。而工信部门对网站备案信息真实性核验，主要依据就是工商等部门对网站单位主体资质的登记。

警方侦查发现，运营“趣某网”的注册公司是深圳市创富美新科技有限公司。但是记者在国家企业信用信息公示系统查到，该公司的经营范围是电子产品、五金制品等内容，与彩票毫无关系。

就这样，非法网站趣某网通过虚假注册闯过了工商监管的关口，然后又骗过了工信部门的备案关口。在连闯两关后，最终以合法的公司名义干着非法的勾当。警方侦查发现，该网站已经运营4年多，注册会员高达75万人，会员充值金额累计达到了45个亿，平时每天的流水在2个亿左右，而上届世界杯期间每天的流水是5个亿左右。但是这样的非法网站一直没有被发现，直到江苏镇江警方在侦办一起网络侵权案件时才偶然发现。

警方顺藤摸瓜，发现该网络赌球的实际运营者，藏匿在境外，通过遥控指挥境内外的人员进行网站的运营维护。那么，犯罪嫌疑人的非法所得是怎么到手的呢？

警方介绍，这些赌博网站的运转需要有专门的资金支付平台来进行资金结算。一般来说赌客充值的赌资，并不会直接到达网站经营者的账户中。资金有一个层层流转的过程，通过所谓的第四方支付平台，像这次查处的新贝在线、中铁顺利等等，然后这些充值的赌资会直接转到网站指定的中转银行卡中。

刘某某所属的艾瑞迪公司就是所谓的第四方支付公司，他们并没有支付牌照，但他们一般都挂靠在有牌照的第三方支付公司名下，为赌博网站提供资金通道。这样的公司名义上是代理公司，实际上大多都是一些第三方支付公司的内部人员私下开通的公司。本案中，给趣某网提供资金通道的就是天下支付黑龙江分公司，为了赚取更多的手续费，他们对趣某网这样的大客户睁只眼闭只眼。

为了争取这样的赌博网站，一些支付公司使出浑身解数，甚至连开商户号的资料都为这样的客户提前购买好，服务一条龙，直到一步步通过地下钱庄把钱流到境外犯罪嫌疑人的腰包。

非法网站运营，关键靠的是域名和服务器来支撑。5月23日，江苏镇江警方在公安部的统一指挥下，对该网站运营最频繁的在广东佛山、珠海租用的服务器进行了收缴。

经过公安机关的严厉打击，趣某网元气大伤，网站处于停止运营状态。那么，犯罪嫌疑人会轻易收手吗？带着这样的疑问，7月8日，记者输入趣某网的网址发现，该网站果然死灰复燃，但改头换面成了“环某网”。

不仅如此，进入网站，焦点图位置却赫然写着“原数据迁移完成 速速联系恢复账户资金！”点击进入后，上面写着“原老用户账户资金到目前为止已经基本复原，15分钟-2小时内即可恢复账户资金”；而且还特别注明“5月23日前，最后3次充值的截图”也是关键信息。如此看来，5月23日，警方冻结了网站资金之后，犯罪嫌疑人为了留住会员而铤而走险启动了所谓的应急计划。

记者注意到，该网站的这些信息是在世界杯开幕的前三天6月11日发布，还以划重点的方式告知会员“趣某网大升级”成了“环某网”，看似轻车熟路的一招，会不会有套路呢？带着疑问，记者经过大量的查找发现，趣某网打一枪换一面的玩法并不新鲜。原来最早该网站叫做“爱某网”，被举报后改成了“趣某网”；这次被公安机关重击后，摇身一变又成了“环某网”。然而令人匪夷所思的是，记者搜索最早的“爱某网”，点击旁边的链接可以直接跳转到“环某网”。记者再输入“趣某网”的网址，同样会直接跳转到“环某网”。

记者对趣某网的IP地址查询发现，该网站同时也在香港和美国有接入，就是说它在境外也有服务器。而记者在工信部官网输入“环某网”备案号和域名，均无任何记录。但是对其IP地址查询发现，该网站是在台湾接入的，就是说它的服务器不在大陆。打击收缴一批服务器后，他们就会迅速启用备份系统，重起炉灶，这些是公安机关打击的难点也是重点。

非法博彩网站死而不僵，甚至死而复活的现象令人警醒，也提示有关部门一定要穷追猛打。随着互联网的发展，在博彩网站上下注、结账都越来越简单，这也使得更多人容易接触到赌博活动。同时，非法赌博网站突破了地域限制，也更为隐蔽，追踪难度更大。但是所谓魔高一尺道高一丈，无论不法分子怎么变身，怎么隐藏，总有环节有漏洞，找出漏洞，斩断利益黑链，这是有关部门要做的。而对球迷来说，要做的是远离赌球，让看球的快乐更加纯粹。