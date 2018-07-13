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武汉一复读学校招生门槛：拒收玩王者荣耀吃鸡的学生

武汉一复读学校招生门槛：拒收玩王者荣耀吃鸡的学生
2018年07月13日 19:29 新浪科技综合
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武汉国华学校发布的通知 本文图均为 长江日报 图武汉国华学校发布的通知 本文图均为 长江日报 图

　　向洁/长江日报

　　长江日报融媒体7月13日消息，2018年湖北普通高校招生录取工作已经开始。不少高考成绩不理想的学生意欲复读，准备来年再战。不过，面对一年每生近两万元的相关收益，复读学校亦非来者不拒，武汉一所复读学校今年出台一项新规：所有入学学生需要签“拒绝王者荣耀、吃鸡等成瘾性网络游戏协议”，甚至因此拒绝了一所985高校在读生的复读申请。

　　12日，在武汉国华学校门口，醒目的大幅海报张贴在大门上。记者看到，这则发布于7月9日的《武汉国华学校针对游戏成瘾学生从严招录的通知》称，该校2018年高复招生将对游戏沉迷学生不录和从严招录。在校期间禁用手机，对于在校学生沉迷王者荣耀、吃鸡等成瘾性、暴力性网络游戏，一经发现砸机并做劝退处理。

协议一式两份，学校、学生和家长全部签字。协议一式两份，学校、学生和家长全部签字。

　　武汉国华是一所专门针对高考复读提分的培训学校。校长刘邵阳介绍，学校往年每年招生都会遇到一些严重沉迷网络游戏的学生，学校在家长各种求情下尽量接纳，但入校后，这类学生的管理和教育给学校带来很大困难，甚至带坏了学风。

　　刘邵阳介绍，就在这两天，西北农林科技大学一位学生多次找到学校，想复读重新参加高考。这是一所985高校，这位学生也很聪明，但刘校长仔细一了解，这个孩子严重沉迷网络游戏。刘校长问他，这么荒废学业有没有想过父母，答“没有”，复读有什么样的目标？答“没有”。再问，以后有打算工作吗？答“没有”。

　　“王者荣耀太厉害了，那些家长都叫它王者‘农药’，还有那个‘吃鸡’，很暴力，防范不及时就毁了孩子”，刘校长说，作为校方，非常看重学校声誉，更看重那些下决心复读的孩子在这一年里分数能提高，还能养成好的学习习惯，好的生活习惯。所以，学校今年决定，和每个入校学生都签署“拒绝网游协议”。

　　记者看到，这份协议一式两份，学校、学生和家长全部签字，学校和家长各执一份。对于此项新规，家长多持支持意见。

　　（原题为《武汉一复读学校设招生门槛，拒收玩王者荣耀、“吃鸡”的学生》）

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