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近6年的P2P合力贷清盘 投资1万元以上4年还清本息

近6年的P2P合力贷清盘 投资1万元以上4年还清本息
2018年07月13日 17:57 新京报网
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　　新京报快讯(记者黄鑫宇) 7月13日上午，运营近6年的北京P2P网贷合力贷(北京)科技有限公司(以下简称“合力贷”)发布延期兑付公告，宣布退出网贷行业。在投金额小于1万元的用户，平台将在本月内结清所有资金;在投金额大于1万(含)元的用户，平台将根据后续的回款情况，分3年还清本金;以6%/年的标准分4期支付利息，兑付工作将于2022年7月31日以前完成。

　　公告称，因近期网贷行业生存环境恶化，投资者信心不足，资金流出剧增，大批量借款人的还款意愿丧失以及还款能力不足，给合力贷的流动性几近枯竭，最终做出退出网贷行业的决定。

　　官方称，公告发布10天内合力贷现法人张琳牵头成立清盘工作组，对公司资产和还款计划做盘点。在投金额小于1万元的用户，平台将在本月内结清所有资金。在投金额大于1万(含)元的用户，平台将根据后续的回款情况，分批还款。

　　分批还款分三年完成：2018年8月1日-2019年7月31日，合力贷至少还款投资人本金的30% 每月不少于2%;2019年8月1日-2020年7月31日，至少还款本金40% 每月不少于2%;2020年8月1日-2021年7月31日，归还剩余本金，每月不少于2%，直至结清。

　　兑付过程中，公告称合力贷完成投资人全部本金返还后，将以6%/年的标准分四期支付利息。(每自然年的首日剩余本金记当年付息核算基数)，该工作将于2022年7月31日以前完成。

　　合力贷下周准备在办公区举办投资者见面会，由实控人出面与投资者面对面沟通兑付方案，并在2018年9月30日前每周定期举办两场。合力贷公布公司负责人电话为13502278837、18901171740。

　　公告表示，合力贷平台及实控人向投资人承诺兜底。

　　天眼查，合力贷于2017年9月18日做出股东、发起人变更。投资人由自然人股东合力贷创始人/原董事长兼CEO刘丰、兰天控股有限公司以及由李明顺担任的实控人/法人的好贷天下信息技术(北京)有限公司，变更为北京中冶宏盛资产管理中心(有限合伙)、兰天控股有限公司以及刘丰，而且持股比例也出现变化。

　　天眼查显示，北京中冶宏盛资产管理中心(有限合伙)目前在合力贷5000万元注册资本金中投资占比为77.00%，认缴金额为3850万元;合力贷目前持股22.00%的股东方是兰天控股有限公司，认缴金额为1100万元;刘丰则以50万元的认缴金额持有其剩余的1.00%的股比。

　　在合力贷官网中，刘丰目前已退出公司的运营团队。但在中国互金协会机构信息与天眼查中，刘丰仍是合力贷董监高。股权变更后，北京中冶宏盛资产管理中心(有限合伙)成为合力贷实控方。

　　据公告，合力贷清算待还资金来源为：已放出款项的应收款、逾期及违约情况的账款催收、公司及股东相应足值固定资产的处置。

　　官网显示，截至2018年6月30日，合力贷累计借贷金额为23.07亿元;借贷余额为3.00亿元;利息余额为1452.67万元;借贷余额笔数为500笔。

　　从公告发布日起，合力贷宣布保留网站(www.helloan.cn)及APP正常维护，不再发行新产品，不再新增业务增量;目前账户可用余额可正常提取，冻结未到期资产合。合力贷称以公告发布之日起的待收本金作为后期清算的基数。

　　编辑：倪雪莹

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