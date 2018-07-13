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上海网信责令好奇心日报立即停止互联网新闻信息服务

上海网信责令好奇心日报立即停止互联网新闻信息服务
2018年07月13日 18:42 政府网站
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　　原标题：上海市网信办责令上海佩珀文化传播有限公司立即停止互联网新闻信息服务

　　来源：网信上海

　　接有关部门通报并接网民举报，上海佩珀文化传播有限公司在上海非法开展新闻信息服务活动，上海市网信办予以立案。7 月12 日下午，上海市网信办会同市工商局、市文化执法总队等部门赴该公司现场联合执法检查。检查发现，上海佩珀文化传播有限公司在上海设立办公场所、非法组建“新闻采编团队”，在“好奇心日报”网络平台上违规提供时政新闻信息服务。此外，上海佩珀文化传播有限公司还在“好奇心日报”上开设原创新闻栏目、刊登大量外媒时政类文章。其相关行为已严重违反《中华人民共和国网络安全法》《互联网新闻信息服务管理规定》等法律法规，对网上舆论生态造成恶劣影响。之后，在上海市网信办对该公司法定代表人的约谈中，该负责人也对以上违法违规事实全部承认。

　　针对上海佩珀文化传播有限公司存在的严重违法违规事实，按照国家网信办“重双基，强双责”的要求，上海市网信办履行属地管理责任，于7 月13 日上午向上海佩珀文化传播有限公司发出整改通知书，要求立即停止违法违规行为。上海市网信办将依法对上海佩珀文化传播有限公司给予行政处罚。

　　上海市网信办负责人强调，网络空间不是法外之地，网络运营者要依法依规从事互联网新闻信息服务，上海市网信办将切实履行属地管理责任，继续加大互联网传播秩序整治力度。欢迎广大网民据实举报，共同维护良好的网络舆论生态（上海市互联网违法和不良信息举报中心举报网站：http://www.shjbzx.cn/，举报电话：021-55056666）。

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