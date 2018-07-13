携程回应严查出境游：100%具备旅行社、出境游双资质

新浪科技讯 7月13日下午消息，由于普吉岛沉船事故，近日文化和旅游部发布通知要求在线旅游企业和平台紧急排查下架无资质的“不合格供应商”的产品。携程方面称，目前已实现出境游包括海外一日游产品，平台上的国内供应商100%具备旅行社、出境游“双资质”。

商家没有旅行社资质也在网上卖旅游产品、国内社没有资质也在卖境外游产品，一些在线旅游平台的供应商“资质双无”问题，给旅游者造成了严重的风险隐患。近日的普吉岛游船倾覆事件造成中国游客重大伤亡，这些游客大部分是通过在线渠道预订海外一日游产品。

就普吉岛沉船事故，近日，文化和旅游部对这一问题发布通知，要求在线旅游企业和平台紧急排查下架无资质的“不合格供应商”的产品，包括供应商本身没有旅行社资质、国内社发布出境游产品。

据悉，7月12日，携程对海外玩乐一日游产品的国内供应商再次做了全面排查，首先是资质方面，要求供应商必须提供具备出境游经营资质的证明，资质有问题的商家其产品全部下线。海外一日游等产品，境内注册的旅行社需要有出境游的经营许可，才能在线售卖产品。从结果看，在目前在线的一日游供应商中，有4家资质有问题或者不全。经过自查整改，其中3家补交资质证明确认通过，1家确认无资质，涉及21条产品。截至7月12日，这21条玩乐一日游产品已经全部下线。

就资质问题，携程方面称，已实现出境游包括海外一日游产品，平台上的国内供应商100%具备旅行社、出境游“双资质”。

“为了提供给消费者合格的出境游产品，平台对供应商必须严格准入、严密监管。在携程海外玩乐平台发布一日游产品，要求国内供应商要具备旅行社资质、保险资质、出境游资质，资质审核通过后，才可以签署合作协议上线产品。”携程海外玩乐平台相关负责人表示。

携程方面还称，经调查核实，此次通过携程玩乐平台预订普吉岛出海一日游的中国游客，没有出现因事故死亡的情况，在翻船的“凤凰号”上，也没有从携程玩乐平台预订一日游的游客。(张俊)