首例共享单车破产案：负债5540万，2363万押金怎么退

原题为《首例共享单车破产！负债5540万，2363万押金怎么退？你的199元退了吗》

来源：“券商中国”微信公号

共享经济下，全国首例共享单车破产案出现了——小鸣单车正式进入破产程序。

还记得街道上五彩斑斓的共享单车吗？两年多时间，共享单车从鼎盛走向落寞，摩拜已被美团全资收购，OFO正着手关停在澳大利亚的业务，“垃圾成山”、“拖欠押金”成为共享经济下的新产物。11日，广州中院通报小鸣单车正式进入破产程序，成为全国首例共享单车破产案。

7月11日上午9时，广州市中级人民法院召开新闻发布会，向社会通报全国首例共享单车破产案（“小鸣单车”经营者——广州悦骑信息科技有限公司破产案）的最新进展情况。截至6月27日，“小鸣单车”用户有效申报的债权共计118738笔，供应商申报的债权共计28笔，另外还有由管理人核实的职工债权共计115笔，债权申报金额高达5540多万元。

共享单车作为一个新业态在2016年彻底火了，街道上各色单车随处可见，如今市场骤然降温，共享单车已然退出“跑马圈地”时代。摩拜已被美团全资收购，而OFO正在着手关停在澳大利亚的业务。

负债5540多万进入破产

公开资料显示，小鸣单车成立于2016年7月29日，主要经营业务是通过开发手机APP向用户提供共享单车服务。期间，小鸣单车先后在广州、上海等全国10多个城市投放共享单车超过43万辆，收取用户押金总额高达8亿元。

在2017年底，小鸣单车开始出现大规模用户押金不能及时退还的问题，引发部分用户向广州中院提出对小鸣单车进行破产清算的申请。

今年3月，广州中院一审判决小鸣公司须按承诺退还押金，将收取未退的押金向运营地公证机关依法提存，并向消费者进行公告；向公众披露押金收支、使用、退还等机制和流程信息；在相关报纸和电视台赔礼道歉等。 同月，广州中院经审查认为，小鸣单车不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力的事实清楚，符合破产受理条件，作出受理裁定。

小鸣单车在7月10日公告显示：

1、截至6月27日，用户有效申报的债权共计118738人，每个用户押金199元，共计23628862元；

2、截至6月27日，供应商申报的债权共计28笔；

3、截至6月27日，拖欠155名员工共计薪资1619365.51元。

7月11日，广州中院通报小鸣单车正式进入破产程序。

小鸣单车破产案三大特点

广州中院副院长吴筱萍介绍，全国首例共享单车破产案——“小鸣单车”破产案主要呈现以下三方面特点：

（1）涉及债权人众多，且涉及面广。悦骑公司的债权人包括用户、供应商、员工三大类，这些债权人散布在全国十几个大中城市，极为分散。截至2018年6月27日，“小鸣单车”用户有效申报的债权共计118738笔，供应商申报的债权共计28笔，另外还有由管理人核实的职工债权共计115笔。

（2）用户债权的发生是以网络数据为载体。由于广大用户是通过手机APP注册，并通过微信、支付宝等非传统的方式向悦骑公司交纳押金。虽然单个用户申报的债权金额不高，但这些用户数据全部存储在云端服务器。针对用户申报的债权，需要找到云端服务器的原始数据予以核对。

（3）悦骑公司名下的财产分散，处置困难。经过管理人前期摸查，悦骑公司账户上已没有多少现金，目前管理人仅接管到35万余元。悦骑公司的主要财产是散落于各个城市街头的共享单车，因过于分散而造成回收成本高，处置难度大。

吴筱萍表示，为了最大程度地保护广大债权人的合法权益，维护社会主义市场经济秩序，广州中院在审理“小鸣单车”破产案的过程中，采取了以下四项主要举措：一是聘请专业技术人员，完善管理人队伍结构。二是开设公众号，及时发布信息。三是设计小程序，便捷债权申报。四是创新债权人会议召开方式。

公司高管已被限制出境

据了解，管理人调查发现悦骑公司存在与其他公司有关联交易的线索。为了最大限度地追回财产，管理人已向广州中院提起衍生诉讼，要求关联交易方返还悦骑公司超额支付的“预付款”，并赔偿关联交易所造成的价差损失，广州中院也依法受理了管理人的诉请。目前该衍生诉讼案件正在审理当中，广州中院已对关联交易方采取了相应的保全措施。

由于悦骑公司存储在云端服务器的信息资料无法正常使用，为保障破产程序能够顺利推进，广州中院依据《企业破产法》第十五条的规定，在今年5月10日对掌握公司关键信息的企业高管作出了限制出境的决定。

押金还能退回吗

小鸣单车破产了，广大用户最关心的就是199元的押金还能不能退回。

对此，广州中院清算与破产庭庭长周焕然表示，一切皆有可能。小鸣单车既然走到了破产这一步，广大消费者除了要做好全额受偿的准备之外，还要做好其他心理准备。所谓破产，就意味着资不抵债。债权人的债权能兑现多少，要看能从小鸣单车能找到多少钱、能变现多少钱。

小鸣单车破产是否意味着逃废债务？

周焕然表示，小鸣单车破产虽对新生的共享经济领域产生了巨大的冲击，但企业破产并不意味着可以逃废债务，相反破产制度是一把打击非法逃债的‘利器’。“破产审判的价值是多方面的，一方面，对于丧失经营价值的企业，可以通过破产清算及时使其退出市场；另一方面，对于有挽救希望的企业，则可以通过重整程序予以再生后重返市场经济的舞台。”

根据《企业破产法》规定，对无偿转让财产、以明显不合理的价格进行交易的、对没有财产担保的债务提供财产担保的、对未到期的债务提前清偿的、放弃债权的，以及对个别债权人进行清偿的，管理人有权请求法院予以撤销。此外，债务人为逃避债务而隐匿、转移财产的以及虚构债务或者承认不真实债务的，均属无效行为。

共享单车盛况不再

共享单车作为一个新业态在2016年彻底火了，街道上各色单车随处可见，再到如今市场骤然降温，共享单车已然退出“跑马圈地”时代。

今年4月份，摩拜被美团全资收购了，不过，摩拜单车依旧保持品牌独立和运营独立。

据澳媒7月10日报道，小黄车ofo已宣布正在着手关停在澳大利亚的业务，将在未来的60天内，逐步结束公司在澳大利亚的运营，ofo共享单车将逐步从街道上移除，放置在仓库中。

易观咨询发布的《2018年中国共享单车5月市场报告》显示，在月活跃用户规模方面，ofo 、摩拜和哈罗单车分别以2805.10万人、2085.63万人和761.85万人占据共享单车行业前三名。而此次“免押潮”也给ofo带来了更大的资金压力。

据中商产业研究院发布的《2018-2023年共享单车行业市场前景及投融资战略研究报告》预测，2018年国内共享自行车市场规模将达178.2亿元，增速达73.3%。到2020年，国内共享自行车市场规模或将突破300亿元。

数据来源：中商产业研究院

数据来源：中商产业研究院

在用户规模方面，共享单车成为2017年下半年用户规模增长最为显著的互联网应用类型。据数据统计显示，截至2017年12月，共享单车国内用户规模已达2.21亿，占网民总体的28.6%。用户规模半年增加1.15亿，增长率达到108.1%。据中商产业研究院预测，2018年国内共享自行车用户规模将达2.98亿人。