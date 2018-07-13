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百度不服东方IC案判决将上诉 暗指今日头条背后推动

百度不服东方IC案判决将上诉 暗指今日头条背后推动
2018年07月13日 15:55 新浪科技
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　　东方IC诉百度侵权图片 获赔经济损失21万余元

　　新浪科技讯 7月13日下午消息，就“东方IC诉百度侵权图片一案”，百度方面今天发表声明表示不服一审判决，将提起诉讼。同时，百度在声明中披露了东方IC为今日头条旗下业务，且多次骚扰百度 App 在应用商店的日常运营，表示已对东方 IC 发起不正当竞争诉讼。

　　据诉讼资料显示，东方 IC起诉百度 App 等产品中有图片涉嫌侵权，法院一审判决百度赔偿东方IC 214423元，单张图片涉及金额在2000-5000元之间不等。百度方面表示，此次涉嫌侵权的图片，为内容作者从第三方途径获得，作为文章配图上传发布，百度不存在侵权的主观意图。百度App提供并建立了7*12小时的侵权投诉通道，但东方IC方面从未通过百度的正规投诉途径来反映诉求，而是通过法律诉讼谋求高额赔偿，这种方式被媒体称为“图片版权机构的‘勒索’商业模式”。令百度方面不能接受，因此提起上诉。

　　百度方面还表示，已经与国内外领先的正版图商合作，提供了数千万张图片素材，供百家号等内容平台的作者使用，这是国内同业中资源最多、质量最高的图片素材库。此外也呼吁广大内容创作者合理使用图片资源。如发现百度App平台上有侵权内容，版权方可以点击侵权文章中里的“举报”按钮或通过http://copyright.baidu.com/平台等渠道发起投诉，百度方面将进行快速处理和反馈。

　　根据百度方面声明透露的信息，并经过网络公开平台查询发现，东方IC（上海映脉文化传播有限公司）早在2016年8月1日被今日头条（字节跳动有限公司）战略投资。截止目前，上海图虫是东方IC的绝对控股股东，而上海图虫又是今日头条100%控股子公司。同时还发现，东方 IC 创始人匡展宇昨天通过今日头条上发布的一审胜诉消息，获得了超过1000万次的阅读，而其个人头条号所发布的其他日常阅读量仅数千次，头条背后推动的迹象相当明显。

　　以下为百度App官方声明：

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