百度驳斥搜狗：不能用技术创新证明流量劫持正确

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搜狗劫百度流量案败诉后拒不履行判决 法院强制执行

搜狗回应百度纠纷案:产品改动需要时间 已与法院沟通

新浪科技讯 7月13日下午消息，今天上午，百度指责搜狗劫持百度流量被判败诉后，拒不履行判决赔偿及道歉，且未停止恶意劫持行为。对此，百度已向北京市海淀区人民法院申请强制执行，目前法院已经受理。

对此，搜狗给予了回应。搜狗表示：“‘搜索候选’是搜狗为改善用户获取信息路径的一大创新，将输入法与搜索引擎技术相结合的这一技术搜狗已申请专利。一审法院也认为将输入法功能扩张到搜索领域的做法本身在技术上具有创新性，也是输入法技术发展的趋势之一。法院的判决显示，只需要将产品做适当调整让用户可以更明确理解该功能即可，我们也很重视法院的判决意见，不过软件产品的改动需要技术实验，这必然需要一定的时间，这也属于类似判断判决的常见情况，这点我们已经与法院沟通。搜狗一直在与法院进行积极沟通，从来没有不履行法院判决的情况。”

但是百度并不认可搜狗这一回应，尤其对“创新性”的说法表示反对，百度认为，搜狗不能用技术创新来证明流量劫持的正确性，且改善用户获取信息，并没有告知用户。

（截图来自法院判决书原文）

搜狗与百度的此次流量劫持纠纷始于2014年，当网友使用搜狗输入法在百度搜索框中输入文字进行搜索时，搜狗输入法会自动弹出与搜索关键词相关的下拉提示词，上网用户点击其中任一下拉提示词，都会被自动跳转和切换至搜狗的相关搜索结果页面。对此，百度方面认为，搜狗此举已侵害了百度公司的权益，因而将其诉上法庭。2015年，海淀法院一审判决认为，搜狗的劫持行为已构成不正当竞争，责令搜狗立即停止劫持行为、在网站首页公开道歉，并赔偿百度经济损失50万元。不服一审判决的搜狗再次上诉，2018年5月25日，法院做出终审判决，维持一审原判。（辛苓）