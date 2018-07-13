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微信群里理财专家引导投资诈骗3千万 89名嫌疑人被抓

微信群里理财专家引导投资诈骗3千万 89名嫌疑人被抓
2018年07月13日 15:46 澎湃新闻
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　　澎湃新闻记者 李佳蔚

　　“理财专家”在微信群推荐理财产品、股票，引导“客户”下载指定理财应用后在该平台投资，然后故意造成损失。不到4个月，该犯罪团伙诈骗逾3000万元。

　　7月13日，澎湃新闻记者从上海警方获悉，6月下旬，浦东警方捣毁一个特大电信网络诈骗犯罪团伙，抓捕犯罪嫌疑人89名，其中81人已被依法刑事拘留，该案涉案资金达3000余万元，目前案件仍在进一步调查中。

浦东警方集中收网，抓获犯罪嫌疑人89人。浦东警方供图浦东警方集中收网，抓获犯罪嫌疑人89人。浦东警方供图

　　据浦东警方介绍，近期江苏南通警方在侦办一起电信诈骗团伙案时，发现其中一条指向上海浦东地区的案件线索，于是将相关情况通报上海警方。

　　根据线索，浦东公安分局成立专案组，对有关企事业单位开展上门走访。走访中，位于周浦镇智慧园区的“上海预跃电脑科技有限公司”引起了专案组的注意。

　　“检查中我们发现该公司存在异常经营的现象，第二天再次上门时，却发现该公司已人去楼空。”负责侦办该案的民警胡巧悦称，由于时间仓促，该公司虽然撤离，却遗留了大量物品。专案组在现场发现了众多 “话术单”（诈骗术语剧本）及通讯记录。可疑的动向以及现场的资料，都显示该公司有从事电信网络诈骗犯罪活动的重大嫌疑。

浦东警方集中收网，抓获犯罪嫌疑人89人。浦东警方供图浦东警方集中收网，抓获犯罪嫌疑人89人。浦东警方供图

　　经警方进一步侦查，专案组很快锁定该公司实际负责人祝某（男，32岁）及总务助理陈某（女，30岁）的行踪，并发现该公司在周浦、川沙等地设有3处办公点，而且确认该公司另两处办公点仍处于运营状态且人数众多。

　　6月22日，浦东警方经过周密部署开展集中收网行动，抓获该公司实际负责人、法人、总务助理、财务等在内的89名犯罪嫌疑人，共缴获工作手机120余部、存储有大量被害人信息的电脑硬盘80余块及账本若干。

　　经审讯，祝某等人交代了自2018年3月起，该团伙在上述三个办公点，由话务员拨打电话拉“客户”进微信群，然后假冒讲师、专家、主播推荐理财信息，引导“客户”扫二维码下载名为某金业的客户端，然后在这一平台上投资黄金期货，并故意造成损失的作案经过，涉案金额达3000余万元。

　　“吸引有投资意向的客户进入微信群后，群里专业的’讲师’团队会经常向’客户’推荐股票、理财信息，取得信任后，再引导他们下载某金业App，”胡巧悦说，所谓某金业App平台受犯罪团伙操控，受害人投资后资金便进入犯罪团伙控制中。

　　上海警方表示，截至6月29日，该案中祝某等81人已被依法刑事拘留，案件仍在进一步调查。

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