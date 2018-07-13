专家：尽快出台个人信息保护法

原标题：专家吁尽快出台个人信息保护法，不应“犹抱琵琶半遮面”

澎湃新闻记者 汤琪

7月10日-12日，由工业和信息化部、国家互联网信息办公室等部门指导，中国互联网协会主办的2018（第十七届）中国互联网大会在北京举行。

澎湃新闻注意到，论坛期间，多名专家学者谈及个人信息保护的相关问题，关注行业热点，聚焦发展难点，回应用户痛点。

随着大数据、云计算等数字技术的迅猛发展，如今，个人信息正在被大规模地电子化、数字化和产业应用化。个人信息采集的广度和深度不断拓展，信息流动日益突破地域和行业，这对个人信息保护和安全保障提出了更加严峻的挑战。

应该看到，作为行业主管部门，工信部一直以来非常重视个人信息保护工作。

工信部信息通信管理局副局长隋静在论坛期间表示，2013年，工信部制定出台了《电信和互联网用户个人信息保护规定》，这是工信部第24号令，在24号令中明确了电信业务经营者、互联网信息服务提供者个人信息收集和使用的规范，提出防止个人信息泄露、损毁、篡改或者丢失的安全保障要求。

工信部还发布了《电信和互联网服务用户个人信息保护定义及分类》等多项通信行业标准，对电信业务经营者收集使用用户个人信息的行为提出了严格的要求。

“目前，我们正在抓紧推动出台个人信息保护和网络数据管理的有关政策，对网络数据收集、使用等行为做出更明确的要求。”隋静说。

澎湃新闻注意到，尽管有诸多相关条例的发布，但在基本法层面，备受业界关注的《个人信息保护法》至今尚未颁布，成为此次论坛热议的焦点话题。

清华大学法学院院长申卫星指出，“徐玉玉案”把个人信息保护提到了一个令人非常重视的程度，从民法的角度，2017年《民法总则》第111条只是讲了个人信息应该受法律保护，但如何保护没有明确规定，这是律法的缺失。

北京师范大学法学院院长卢建平认为，我国关于个人信息保护的立法走的是逆常规路线，也就是最后法先行、刑法先行，在其他边界没有划清、规则还没有立出来时，我们首先划了一条高压线，首先划了一条不得触碰的红线。”

据卢建平介绍，2009年的《刑法修正案（七）》就增设了“出售、非法提供公民个人信息罪”和“非法获取公民个人信息罪”，反映了一个很迫切的现实，随着技术时代、信息时代的来临，信息的重要性和价值越来越突出，但信息的滥用、对于公民个人信息肆意地破坏和侵犯已经到了一个难以容忍的地步。

“因此，刑法不得不出手，这是一个迫不得已的状况。”卢建平坦言，刑法先出手有一个好处，倒逼《个人信息保护法》出台，但刑法出手到现在快十年了，《个人信息保护法》还像蒙娜丽莎一样，“犹抱琵琶半遮面”，尚未出台，这是一个不太合理的现象。

为此，华北电力大学人文与社会科学学院副教授曹治国在论坛期间就呼吁，国家还是应该尽快出台个人信息保护的立法，对信息主体的各种权利，包括对于个人信息保护的监管都要作出明确的规定。