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Facebook：剑桥分析未获取印尼100万用户个人数据

Facebook：剑桥分析未获取印尼100万用户个人数据
2018年07月13日 15:09 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月13日下午消息，社交媒体巨头Facebook向印尼政府保证，数据分析公司Cambridge Analytica没有获取到印尼一百万公民的个人数据。

　　目前，针对8700万名用户数据被不当使用一事，Facebook正接受严格的审查，其中包括美国、欧洲以及澳大利亚多个国家的官方调查。

　　在印尼，超过1.15亿人使用Facebook。印尼政府也在向Facebook施压，要求其解释清楚Cambridge Analytica是如何通过一款性格测试应用来收集用户个人信息的。

　　“Facebook已经向印尼通信部进行汇报，表示印尼用户的数据没有被他人获取。”印尼通信部副部长Semuel Pangerapan在周五说道。

　　Facebook在4月向议会成员表示，印度尼西亚有1096666名公民可能设置了数据共享，占该国用户总数的1.26%。

　　这一事件导致通信部部长Rudiantara威胁说如果用户数据被发现泄露，那么他们将关闭Facebook在印度尼西亚的运营。

　　但是Facebook在路透社周四的采访中表示，他们只是表明了“可能数据被外泄、但不一定会被滥用”的印尼用户人数。

　　“官方记录和已有的证据都证明亚历山大·科根没有为Cambridge Analytica或其母公司SCL集团提供印尼用户的数据。”它补充道。

　　Facebook表示科根通过在平台上开发了一款被27万人下载的应用收集到了用户的个人数据。它不但能让其获取到下载应用的用户数据，还包括下载用户朋友们的数据。

　　印尼通信部副部长表示他相信Facebook会处理好这一问题，但他并未表示当局是否会继续进行调查。

　　印尼通信部之前曾在4月给Facebook发送了一封信件，要求公司确认采取了哪些技术措施来限制数据访问。

　　本周三，英国的信息监管机构就Facebook违反数据保护法一事对其处以50万英镑的罚款。这也是Facebook因为Cambridge Analytica数据泄露事件而面临的第一次监管处罚。(一舟)

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