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家政App“来人到家”服务停摆 有人已预付三四万

家政App“来人到家”服务停摆 有人已预付三四万
2018年07月13日 14:32 钱江晚报
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　　来源：钱江晚报微信公众号

　　原文题为《家政App“来人到家”没人了！杭州有用户充了三四万都没法用，老板也找不到了》

　　“‘来人到家’出事了！我充值进去，退款退不出来，预约家政服务也预约不了，现在客服也联系不上，到底怎么了？”

　　这几天，钱江晚报96068热线接到不少读者的投诉。他们都是“来人到家”的客户，有些是充值到平台来购买家政服务的，有的则买了预付卡，但是最近他们发现，这家公司联系不上了。

　　朋友圈熟人推荐

　　她买了4张预付卡

　　小杨住在杭州城西，家里面积140平方米。平时忙于工作的她，到了周末，不想把时间浪费在打扫卫生上，就想找个手脚麻利的保洁人员做保洁。

　　2016年左右，她在朋友圈里看到大学校友推荐了“来人到家”的保洁员汪某，于是，她通过微信花了139元买了4个小时。“我原来想一直定汪某做的，他做卫生很不错，手脚利索，但是很难约到。”小杨说，后来来了另外一名保洁员老胡，“他上门时说手上有礼品卡，很划算。我本来只想买2张，他求我再多买两张，然后我就买了4张。”这批卡标明399元，实际支付199元，每张包含10小时保洁。

　　之后每次都换人来，有时候，会给她安排兼职的保洁员，“有一次是西湖边的保安，从未受过保洁训练，周末才来干保洁的。”小杨特别无奈。

　　前几天，小杨想起来“来人到家”的保洁卡已经很久没用，拨打杭州“来人到家”公司电话，已无人接听，然后搜索“来人到家”，发现很多人都在说它跑路。“几天前，我打了400电话投诉到了北京总部，但是从未处理解决过问题。”

　　小杨手头上还剩16个小时的家政服务未用。在小杨看来，“来人到家”在招聘保洁员方面也存在问题。

　　小杨最后一次打电话叫保洁员，是一位姓陈的女保洁员来的。上门服务结束回去后，小杨发现自己放在抽屉里的钻戒不见了。“这是在周大福花了15000元买的。”一开始，陈某不承认。好在小杨学过法律，用心理战术慢慢突破，陈某最后承认是她偷了。“我想想追回来了，也就没有投诉和报警。”小杨说，陈某是她用过的最后一个保洁员，也正因为这件事，她之后一直没叫“来人到家”的保洁员上门服务。

　　“来人到家”朝晖门店

　　一年前就已搬走

　　昨天早上，钱报记者前往“来人到家”朝晖门店。这家店的地址为朝晖九小区69幢208室，刚进到小区，就被门卫薛师傅拦了下来，听说记者是来找“来人到家”的，“你也是来找他们的呀！昨天也有人找到这边来，说充了5000元钱，就用了几次，后来就没人了。”

　　薛师傅在这里做了多年门卫，他回忆，“来人到家”公司去年三四月份就搬走了，但是搬到哪里去，他也不清楚。

　　“老板姓孙，搬走之前在这里做了有1年半吧，看着还挺热闹的，有不少人来做家政。”薛师傅说。

　　胡某就是应聘到“来人到家”的家政工。他说，他们与“来人到家”每年会签一次合同。最近一次是去年12月，签到今年的11月。然而从去年12月开始，“来人到家”就开始欠薪了，一直欠到今年3月。

　　“欠了我1万多块钱。据我所知，光是杭州公司欠几百个员工的工资就有几百万。”胡某说，杭州公司的负责人表示公司经营不善，倒闭了。“我们也去找了劳动冲裁等部门调解，但是现在这种状况，看起来都没办法解决。”

　　不能退款，不能预约

　　全国大量用户投诉无门

　　不仅是杭州的用户着急，全国大量用户都投诉无门。

　　钱报记者查询后发现，“来人到家”是三鼎家政集团的平台，2014年10月1日上线。但最近一个周时间，包括成都、西安等全国多地爆出三鼎家政门店关门，大量用户投诉退款难、预约不到服务等问题。

　　根据三鼎家政集团官网介绍，该公司是一家全国性的直营连锁企业，成立于1998年，主营家政服务在全国多地设立运营中心，下设200个分公司和经营网点，日提供订单服务10万单。从事家政行业20年的三鼎家政从河南起家，再到后来总部搬到北京，其推出的家政卡业务模式曾经一度成为家政行业的标杆。

　　苹果应用商城里，“来人到家”App暂未下架，仍然可以下载，在App最近评价中几乎清一色都是吐槽：“充值之后就联系不到人，合肥地区拖欠保洁员工资”、“花了两千多充卡，才服务两次就关门了，怎么办”、“约保洁的阿姨都没有阿姨来服务”。钱报记者下载之后发现，点击“充值”之后，页面会跳出“来人到家欠款汇总清算函”的图片。

　　钱报记者分别联系了“来人到家”的官方400热线和App上的客服。官方400电话已转入语音，要求记者去App上联系客服，但截至发稿客服一直都没反应。

　　初步受理的投诉已达六七十起

　　有的消费者多则三四万充值费没用

　　“我们登记受理的投诉，仅初步就有六七十起，但实际上肯定不止这个数字。这些投诉人少则有上百元还没用，多则三四万没用掉，一般是在1000~4000元之间。”杭州拱墅区商务局预付卡中心的工作人员说，“来人到家”杭州分公司位于小河路，总公司设在北京朝阳区。

　　“会员通过两种方式购买服务，一种是网上充值购买服务，另一种线下的直接付给销售人员。之前，各个分公司就开始出现集体关门的情况。”商务局的工作人员说，今年年初，他们曾向“来人到家’北京总部所在地的商务部门了解情况。“对方表示无论是线下线上的钱，全部的钱都是打到北京总部的。员工工资、场地费等都由北京总部财务负责。”

　　现在的情况是，北京公司已经进入了清算阶段。7月10日凌晨，三鼎家政公司官网发布了《三鼎集团欠款汇总清算函》，宣布三鼎家政集团有限公司自2018年7月10日起，所属分公司暂停运营。公司将进入“工商报备”“财务清算阶段”，后续安排以网站公示为准。

　　“根据他们发布的公告，无论是服务商、家政人员、会员，都可以将情况发到指定的邮箱，由总部统一做登记。”拱墅区商务局预付卡中心的工作人员提醒市民——

　　（1）办卡时一定要对发卡企业诚信度，相关经营情况有个初步的了解；

　　（2）办卡时一定要量力而行，量需而行，理性消费充值，不要被所谓的各种折扣，各种优惠冲昏头脑；

　　（3）一定要签订办卡合同，仔细阅读相关条款，保存好相关凭证。

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