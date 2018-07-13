报告:自媒体流量红利期近尾声 直播行业用户增速放缓

澎湃新闻记者 汤琪

7月12日，在2018中国互联网大会闭幕论坛上，中国互联网协会正式发布《中国互联网发展报告2018》（以下简称“报告”）。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）注意到，报告共32章，分综述篇、资源与环境篇、应用与服务篇、附录篇四篇，通过翔实的数据和客观的分析，对中国互联网行业的发展情况进行系统梳理和趋势前瞻。

报告显示，中国网民规模保持平稳增长。截至2017年底，中国网民规模达7.72亿，普及率为55.8%，相比2016年新增网民4074万人；2017年中国网民的人均周上网时长为27个小时。

其中，手机成为最主要的移动上网设备。2017年手机上网人群占比由2016年的95.1%提升至97.5%；截至2017年底，中国手机网民新增5734万人，规模达7.53亿。

从年龄上看，报告称，中国网民以10-39岁群体为主。截至2017年底，10-39岁群体占整体网民的73%，其中20-29岁占比最高，达30%；10-19岁、30-39岁的网民占比分别为19.6%，23.5%，与2016年底基本持平。

值得关注的是，报告还涵盖了2017年中国网络媒体发展状况。数据显示，2017年中国网络新闻用户规模达6.47亿人，年增长率5.4%，网民覆盖率为83.8%，用户规模保持稳定增长。

报告称，随着移动应用技术的发展和用户需求的延伸，社交平台的媒体属性更加明显，社交媒体生态链条持续变化。微信依然是社交媒体领域的领头羊，但其用户增长及用户活跃度已经大幅放慢；自媒体行业流量红利期接近尾声，发展迎来拐点。

从近年来颇受关注的直播业态来看，报告显示，2017年直播行业用户规模增速明显放缓，增长率为28.4%，预计到2019年增速将进一步放缓到10.2%。

报告称，截至2017年底，中国约有200多家公司开展或从事网络直播业务，较2016年减少近百家，相对于2011年则减少400家。

《中国互联网发展报告》是由中国互联网协会与中国互联网络信息中心联合组织编撰的编年体大型研究报告，自2002年开始，坚持17年，每年发布一卷《报告》，全面展现当年互联网发展的新变化、新实践、新气象和新趋势。