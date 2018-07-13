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微信小程序任务栏升级：增加“我的小程序”板块

微信小程序任务栏升级：增加“我的小程序”板块
2018年07月13日 13:49 界面
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　　当微信小程序出现后，用户常常会疑惑于在微信中难以找到打开小程序的入口。当时，微信希望的路径是，用户通过扫一扫的方式来打开小程序，做到即用即走的程度。

　　“其实如果对微信有所研究的话，小程序在微信没有入口，公众号在微信是没有入口的，小程序也是一样小程序的启动来自于扫二维码。至少在前期，微信会更加鼓励小程序以二维码的形式出现在各个地方，就像公众号的早期一样。”张小龙当时提到。

　　为此，微信还专门在首页下拉的位置买下了一个写有“这不是入口^_^”的小彩蛋，来表明自己的态度。

　　但就在最近的一次更新中，这个被官方否认的入口，最终还是变成了小程序的入口。

　　根据微信方面的官方消息，7月13日，小程序任务栏功能升级，新增“我的小程序”板块；而小程序原有的“星标”功能升级，可以将喜欢的小程序直接添加到“我的小程序”。

　　“我的小程序”板块被放到了微信首页下拉出现的任务栏中，此前，这个位置正是“这不是入口^_^”彩蛋所存在的位置。

　　微信方面表示，进行这次改动的目的在于，帮助用户更快获取服务，也可以增加小程序的用户留存和平均使用时长。

　　用户目前可以通过四种方式添加“我的小程序”：在首页下拉的小程序任务栏中，长按图标，点击添加；在“发现 - 小程序 - 最近使用”列表中，选择某个小程序，左滑，点击添加；在小程序页面的右上角菜单中，点击添加；在小程序简介页面的右上角菜单中，点击添加。

　　可以说，这次改动也让小程序在微信体系中的存在感进一步增强了，也同时让微信起到了一个类似“小程序分发”的作用。

　　分发是移动互联网生态中的一个重要价值点。来自应用商店的下载分成，此前一直为手机厂商带来可观的收入。以苹果为例，Sensor Tower的数据显示，2017年，它们就在App Store应用商店获得了385亿美元的营收。

　　因此对于微信来说，它们已经是小程序的创造者，自然也可以成为小程序的分发者，并从中掘金。

　　尽管如此，张小龙也曾经公开否认过微信做“小程序应用商店”的可能，“因为小程序不存在下载的过程，查找、搜索是另外一回事情。不会存在小程序的商店，因为并不是要做一个APP分发的中心，就像公众号也没有中心，不会分门别类的列出来有哪些公众号。”

　　只是，事情的发展似乎已经超出了他的最初预期。在游戏和投资业务之外，微信正在不断寻求新的业务可能，比如提升广告的盈利效率。而在小程序当中掘进的创业者越来越多，自然他们也希望获得更大的红利。

　　说不定，“小程序应用商店”的场景，在未来也并非完全不可能发生。

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