直击|宣布投入数十亿元后 饿了么称上海日交易额破亿

新浪科技讯 7月13日下午消息，继月初在夏季战役启动会上宣布投入数十亿元后，饿了么今日宣布平台7月12日在上海日交易额突破1亿元，创下外卖行业单个城市日交易额历史新高。

进入夏季外卖高峰，加上世界杯的推动，本地生活服务市场的竞争日趋白热化。就在滴滴外卖不断扩大开业城市、与美团外卖开展补贴大战之时，饿了么CEO王磊在七月初的夏季战役启动会上表示，今夏将投入数十亿元，围绕商家服务、消费者福利、物流体系等关键环节进行三大升级。

据统计，世界杯开赛后，平台上海地区夜宵交易额环比增长近3倍，成为饿了么上海交易额破亿的一个重要原因。

此外，饿了么方面透露，上海7月以来平台的新零售交易额环比6月增长40.1%，订单量环比增长30.3%。

易观咨询数据显示，2018年第1季度，中国互联网餐饮外卖市场整体交易规模为705.8亿元人民币，但环比增长仅为4.2%。在外卖市场渗透率不断提高、增速逐步趋缓的背景下，新零售仍有较大的消费潜力待挖掘。

阿里收购饿了么之后，也在将旗下新零售业务与饿了么相融合。日前，阿里巴巴零售通和饿了么宣布将对全国的天猫小店联合运营赋能，推动680万小型便利店的信息化和智能化进程；平台旗下的餐饮服务项目——“未来餐厅”年销售额也突破10亿，将对所有餐饮商家开放，赋能广大外卖创业者及其餐饮品牌。(张俊)