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爱回收成行业独角兽 创始人准则：做到行业第一名

爱回收成行业独角兽 创始人准则：做到行业第一名
2018年07月13日 13:41 中国企业家
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爱回收创始人、CEO陈雪峰与魔方生活服务集团CEO柳佳在【独角兽话未来】论坛现场。来源：中企图库爱回收创始人、CEO陈雪峰与魔方生活服务集团CEO柳佳在【独角兽话未来】论坛现场。来源：中企图库

　　在二手手机交易的细分领域，陈雪峰称这些年经历的冷水多过掌声，但如今成长为新晋独角兽，对他来说最关键的准则就是：“做到行业第一名。”

　　原标题：创业7年，估值15亿美元，创始人最关键的准则是“做到行业第一名”

　　文 | 《中国企业家》记者  李佳

　　编辑  |  马吉英

　　“我们很快会公布一个重量级融资。”十天前，在《中国企业家》未来之星年会上，爱回收创始人、CEO陈雪峰提前留了个悬念。

　　7月12日，答案揭晓。爱回收宣布完成1.5亿美元新一轮融资，是迄今为止全球电子产品回收领域最大的单笔融资。本轮融资由老虎环球基金独家领投，京东集团跟投，泰合资本担任独家财务顾问。完成这轮融资后，爱回收估值已经超过15亿美元。

　　在二手手机交易的细分领域，陈雪峰称这些年经历的冷水多过掌声，但如今成长为新晋独角兽，对他来说最关键的准则就是：“做到行业第一名。”

　　进化

　　成立7年，拥有自营门店260家，合作门店近10万家，线下门店为这家互联网公司带来了可观的流量，但几年前做这个决定时，陈雪峰并不被外界所理解。

　　成立之初，爱回收只做线上平台，但回收的电子产品在做专业检测时，往往容易因为线上交易，在品质和价格方面产生用户纠纷。为了提高运营效率，陈雪峰决定转型线下门店。这个决定当时引发了公司内部和投资人的争议，投资人担心线下太重，未来的管理成本会很高。

　　转型的同时，爱回收还面临B轮融资的压力，陈雪峰在接受媒体采访时用了“相当凶险”去形容那次融资，“当时很多投资机构并不看好我们，世界银行则更看好爱回收在商业之外承担的社会责任，而这样的公司并不多。”经历难关之后，爱回收2014年完成800万美元B轮投资，领投方为世界银行集团的成员企业IFC（国际金融公司），晨兴创投跟投。

　　除了融资压力，创业几年以来，爱回收面临的最大挑战就是用户习惯和市场的培育。虽然每个人都拥有智能手机，但国内用户并没有养成手机回收的习惯。

　　“他们要考虑手机回收是不是足够便利，价格是否公道合理，数据隐私能否处理得当。”陈雪峰回忆。为了应对这些挑战，爱回收在线下门店方面加大投入，在购物中心开了几百家线下店，覆盖了周围的上门服务，以提升用户的便利性。

　　这个过程本身不易，再加上二手手机尽管在全球有巨大的交易规模，但整个行业最大问题在于没有标准，这就导致行业都是现货交易和统货交易的方式。此后几年，爱回收在行业逐渐建立标准，让用户看到信息就可以直接交易，提升了整个行业的效率。

　　这几天小米的上市，又让人们看到了一个造富的故事，但在陈雪峰看来，爱回收在产业链的定位有独特优势。“今天说苹果、三星很厉害，但（三星）说不定就出现一个黑电池的事情。小米也曾跌入低谷，后来爬起来了。我们站在边上，作为一个基础服务商，价值可能会更加稳定。”

　　经历挑战的同时，陈雪峰也看到了机遇，大家对手机的依赖，以及二手手机的流通在将来会是一个持续稳定的状态，因此，陈雪峰觉得，哪怕所在的行业不受关注，也未必是件坏事。

　　但事实上，爱回收这几年下来还是获得了不少资本青睐。早在2011年，爱回收就曾获得晨兴资本、世界银行旗下投资机构IFC和天图资本等的投资。到了2016年12月，爱回收又完成4亿人民币D轮融资，由凯辉基金和达晨创投联合领投，天图资本、京东集团、晨兴创投、景林投资、前海母基金等新老股东投资。

　　陈雪峰坚定认为在垂直细分领域里还是有大机会。据陈雪峰观察，中国国内智能手机的保有量是10亿部以上，如果按每年卖4亿-5亿部新手机来算，那就意味着每年有4亿-5亿部的手机被淘汰，“理论上这些二手手机都可以回收，但是回收率很低。关键是看你怎么去做，垂直细分里一定要做行业第一名，这是非常关键的准则。”

　　下一个7年

　　在成长为独角兽的过程中，技术创新和模式创新哪个更重要？

　　陈雪峰认为技术创新类似于技术科学，投入大、门槛高，而模式创新相当于应用层面的东西。“两者应该是缺一不可的，模式创新、应用创新其实是提供了需求，有需求之后才能催生出来可能存在的技术创新。”

　　陈雪峰在未来之星年会上拿AI和大数据举例，在他看来，如果没有BAT等互联网企业这么多年的发展，科技创新是聚集不起来的，也无法收集这么大量的数据。“也是因为这些商业模式的巨大发展，给了AI新技术出现的可能，创造了更大的生存、应用空间，所以两者之间一定是相辅相成的。”

　　作为一家典型的模式创新公司，陈雪峰认为爱回收也在做绿色经济和循环经济，“能真正长期有效的为用户创造价值，并且符合国家长期发展，我觉得这才是企业的核心所在”。

　　2017年12月，爱回收宣布完成D轮融资之后，公司层面就表示将把国内上市纳入规划和日程，继续在盈利和规模之间保持好平衡。2016年9月，爱回收实现整体盈利，但作为创始人，陈雪峰依然需要抗拒诱惑，做好平衡。

　　在接受《经济观察报》采访时，陈雪峰就提到过：“你会觉得很多业务都能够去做，比如可以做得更快，做更多的城市，快速扩张到五百家门店。”

　　《中国企业家》此前也曾报道过爱回收业务上的试错经历：“例如上门维修，这项业务在上线几个月后悄然变脸，服务项目被精简为换屏和换电池，服务方式只有到店维修。”

　　当时试错之后，陈雪峰很快做了调整，转而在产业链上布局。对他来说，创业过程中保持适当的节奏很重要，上市更是如此。

　　在未来之星年会上，陈雪峰对外界关心的上市问题也做了解答。基于此前爱回收的商业模式考虑，爱回收原本的路径是准备拆VIE，去A股上市。但去年公司的商业模式发生了变化，陈雪峰进一步解释：“我们有一块平台性的业务出来，增长非常快，这一块可能更适合去港股或者是纳斯达克。”

　　关于上市准备的调整，陈雪峰否认了“跟风”一说：“完全是自己内在的变化促使我们做出一些改变，总的来说IPO还是一件水到渠成的事，现在的关键是把事情做好。”

　　毕竟对于已经坚持了七年的陈雪峰来说，打磨产品，引领创新才是保证爱回收继续走到下一个七年的关键。

 

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