一文看51信用卡IPO：开盘涨3% 创始人说要拼到71岁

51信用卡创始人兼CEO孙海涛

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51信用卡孙海涛：公司股票代码2051 希望打拼到2051年

新浪科技 李楠

7月13日的香港阴雨连绵，港交所依然热闹。在前一天，8家企业一齐登陆港交所，出现了铜锣不够用的趣闻。而今日，仍有三家企业共同上市。51信用卡排在最前。

创立六年后，51信用卡赴港上市。开盘价8.76港元，较发行价上涨3%，公司市值达103.98亿港元，约合13.25亿美元。之后，51信用卡股价涨幅一度扩大至10%。

在去年一次颁奖仪式上，孙海涛回顾51信用卡的发展历程时表示，这几年51信用卡发生了很大变化，但也找到了一个希望不变的愿景，就是如何让有信用的人过得更好。现在成功挂牌港交所，51信用卡来到新的发展阶段。能否推进好其愿景落地，留待时间检验。

创始人致辞：要为公司拼到71岁

在今天三家上市企业中，51信用卡创始人、CEO孙海涛率先上台致辞。

孙海涛回顾了创业故事。六年前，他和四位同事在杭州城西一间小酒店住了一个月没回家，开发出51信用卡管家App。今天公司有1000多人，激活用户过亿，而这四位创始同事里的两位，也来到现场，孙海涛称，之后由他们来给51信用卡挂牌敲锣。

孙海涛称感谢这个时代，给像自己这样爱拼的人犒赏。

他还回顾了赴港上市的经过。去年7月15日，51信用卡在杭州召开100多人和中介机构的动员大会，决定来香港资本市场不去美国。4个月前51信用卡在港交所对面环球大厦的printer办公室准备好A1（发行上市初步申请），“虽然这里走到环球大厦只要10分钟，但是我们花了100多天才走到这里。”

孙海涛提到一个细节，“记得我们券商是一个晚上的11点21分收到交易所关于聆讯委员会的最后书面反馈意见的邮件。没想到香港联交所也这么爱拼。”

孙海涛表示，最后51信用卡拿到的股票代码是2051，“希望我能为这家公司打拼到2051，那年我71岁。”

“如果破发，会挺难混的”

赴港上市正成为潮流，然而目前股市整体环境并不理想。在上市媒体见面会上，面对是否考虑过“破发”的提问，孙海涛笑言，如果破发，“会挺难混的”。

孙海涛谈到发行价定价问题。51信用卡的定价区间在8.5港元到11.5港元，之后发行价定为8.5港元。以此计算，51信用卡估值约在13亿美元，而这与此前融资时的估值接近。

2016年9月，51信用卡完成3.1亿美元C轮融资，估值超过10亿美元，进入独角兽行列。而在此一个月后，51信用卡紧接着完成8400万美元C+轮融资。

对于IPO的发行价定价，孙海涛称，目前整个股市大环境不大好，来港上市企业表现都打折扣，美国上市企业表现也是如此。这对51信用卡是很大的压力。

孙海涛表示，IPO发行价仅仅是一年前融资时候的价格，从侧面反映出此前一级市场的繁荣，而根据现在二级市场的趋势，一级市场到二级市场可能在预期上要有比较大的调整。

孙海涛称很感谢投资人能够接受这样的定价。他还提到，即使有很多不满意不情愿，也还是要符合市场潮流与规律。

过去三年高速成长

51信用卡于2012年5月推出51信用卡管家应用，据Oliver Wyman报告，这也是中国首个在线信用卡管理平台。

上市之前的三年里，51信用卡的收益以402.9%的复合年增长率高速增长。

在2015、2016、2017年中，51信用卡的年收益总额分别为8973万元、5.71亿元、22.69亿元。与之相应的经调整经营溢利为-1.48亿元，0.87亿元及7.77亿元。经调整溢利净额分别为-1.01亿元， 0.54亿元及7.44亿元。

于2016年及2017年，51信用卡的经调整经营利润率分别为15.2%及34.3%，而其经调整净利率分别为9.4%及32.8%。

同样据Oliver Wyman报告，以贷款撮合金额计，51信用卡是中国最大的针对信用卡人群的P2P借贷平台。以月活跃用户数计，51信用卡还运营着中国最大的在线信用卡管理平台。

过去三年中，51信用卡的贷款撮合金额以544.7%的复合年增长率增长，由2015年的人民币8.15亿元增至2017年的人民币338.91亿元。

自2015年至2017年，51信用卡平台的平均月活跃用户数自350万名增长至590万名，复合年增长率为29.0%。在2017年12月，其月活跃用户数达700万名。

信贷撮合及服务费为最大收益源

具体而言，51信用卡的业务主要分三部分：个人信用管理服务、信用卡科技服务，以及在线信贷撮合及投资服务。其中第三项构成了主要收益来源。

个人信用管理服务，是指通过51信用卡管家应用向信用卡持有人提供个人信用管理服务，包括管理信用卡账单及家庭账单和记录；信用卡账单及其他账单还款服务；以及其他增值服务，如住房公积金余额查询。

信用卡科技服务方面，主要是说明用户比较及申请适合其个人资料和信用需求的信用卡。于2015到2017年的三年间，透过51信用卡发出的新信用卡的数目为50万张、120万张及210万张，复合年增长率为114.0%。

此外，51信用卡自2017年4月起与希望扩展其信用卡业务的若干中小型银行展开合作，发行联名信用卡。51信用卡在数据应用、信用分析及风险分析方面为这些银行提供服务，由此分占联名信用卡产生的收入。

截至2017年年底，51信用卡已发出联名信用卡的累计数目约为10.09万张，其中6.74万张于2017年第四季度发出。51信用卡认为其信用卡科技服务业务具有长期增长潜力。

在线信贷撮合及投资服务是当前51信用卡最大的收益来源。该服务透过51信用卡管家应用及其他应用向用户提供贷款产品。

在过往三年中，该项业务的贷款撮合金额以544.7%的复合年增长率增长，由2015年的8.15亿元增长至338.91亿元。相应的信贷撮合及服务费由0.17亿元增长至16.27亿元，约占收益总额的72%。

募集资金主要用于获取用户

51信用卡于昨日公布了发行价及配发结果，其发行价厘定为每股8.5港元，扣除包销佣金等开支，并假设超额配股权未获行使，募集资金净额估计约为9.31亿港元。

在香港公开发售部分未获足额认购，合共认购股份1040.25万股，相当于初步可供认购香港发售股份总数的约0.8763倍。未获认购的发售股份已重新分配至国际发售，后者发售股份增至1.08亿股，占全球发售股份总数约91.24%。

至于所得募集资金用途，将分配在四个方面，其中最主要的是获取用户。

51信用卡表示，所募资金的40%将用于未来五年透过多种渠道获取用户。而这部分资金的70%用于51信用卡管家应用的推广，剩余30%将分配予其他应用程序的推广。

所募资金的30%将用于提升技术及风险管理实力。其中，一半金额用于增加研发人员及风险管理人员总数，一半金额用于加强技术及风险管理基础设施，尤其是在大数据分析及人工智能技术领域。

所募资金的20%将用于寻求投资，主要是选择性地寻求与51信用卡业务互补，且与其发展策略一致的投资机遇。目标业务包括在中国拥有不同消费场景及迅速增长用户基础的业务，也包括在数据处理及分析方面具备强劲实力的业务。

剩余10%资金用作营运资金及其他一般企业用途。