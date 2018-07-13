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深交所对乐视发问询函：从事区块链是否具有可行性

深交所对乐视发问询函：从事区块链是否具有可行性
2018年07月13日 12:06 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月13日午间消息，今日深交所针对乐视网发问询函，询问其旗下超级电视主体乐融致新宣布进入区块链领域，其从事区块链业务是否具有相应的业务基础和可行性、合作方是否存在关联方侵占上市公司的利益的情形、对未来经营与财务的具体影响、是否存在政策与法律风险、乐为金融是否为公司的参股或者控股子公司。

　　以下为问询函全文：

　　乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会：

　　我部关注到媒体报道，7月11日，乐视网旗下超级电视主体乐融致新宣布进入区块链领域，与一链科技联合推出智能硬件“一链盒子”,同时乐为金融还将与一链科技在金融区块链方面进行合作。请公司就以下问题进行说明：

　　1、请你公司结合目前区块链技术的研究应用阶段，同行业竞争情况、以及你公司、一链科技在区块链业务的人员、资金、技术专利储备情况，说明公司区块链业务是否具有相应的业务基础和可行性，是否具备核心竞争力，是否产生相应的经济效益，并进行充分的风险提示。

　　2、报道称，一链科技的股东以及管理层均曾在“乐视系”内担任要职，一链科技可以看作是乐视内部孵化的一个项目。请说明一链科技的股东及管理层最近三年是否与公司存在关联关系，是否存在关联方侵占上市公司的利益的情形。

　　3、乐融致新与一链科技合作的区块链智能盒子业务的合作运营模式，相关业务对你公司未来经营与财务的具体影响，是否会对现有会员付费模式产生冲击，以及你公司开展相关业务可能面临的风险。

　　4、请结合国内外对区块链、智能盒子业务的最新政策与法律法规等，说明你公司开展与区块链相关的业务是否存在政策与法律风险，你公司是否存在被处罚的风险。

　　5、请说明乐为金融是否为公司的参股或者控股子公司。如是，请说明乐为金融的股权结构、最近一年的经营情况、主要财务指标以及对公司的影响情况，乐为金融、一链科技在金融区块链领域的合作可行性、竞争力及未来业务合作的不确定。

　　6、结合上述问题的回复，核实说明你公司是否存在利用热点概念炒作股价的情形。请你公司就上述问题做出书面说明，并在7月20日前将有关说明材料报送我部。

　　特此函告。

　　创业板公司管理部2018年7月13日

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