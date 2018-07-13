直击|51信用卡孙海涛：如果破发，会挺难混的

新浪科技讯 7月13日上午消息，51信用卡今日正式登陆港交所，开盘价较发行价上涨3%，之后涨幅一度扩大至10%。不过51信用卡创始人、CEO孙海涛表示，也曾考虑过破发的情况。

赴港上市正成为潮流，然而目前股市整体环境并不理想。在上市媒体见面会上，面对是否考虑过“破发”的提问，孙海涛笑言，如果破发，“会挺难混的”。

孙海涛谈到发行价定价问题。51信用卡的定价区间在8.5港元到11.5港元，之后发行价定为8.5港元。以此计算，51信用卡估值约在13亿美元，而这与此前融资时的估值接近。

2016年9月，51信用卡完成3.1亿美元C轮融资，估值超过10亿美元，进入独角兽行列。而在此一个月后，51信用卡紧接着完成8400万美元C+轮融资。

对于IPO的发行价定价，孙海涛称，目前整个股市大环境不大好，来港上市企业表现都打折扣，美国上市企业表现也是如此。这对51信用卡是很大的压力。

孙海涛表示，IPO发行价仅仅是一年前融资时候的价格，从侧面反映出此前一级市场的繁荣，而根据现在二级市场的趋势，一级市场到二级市场可能在预期上要有比较大的调整。

孙海涛称很感谢投资人能够接受这样的定价。他还提到，即使有很多不满意不情愿，也还是要符合市场潮流与规律。(李楠)