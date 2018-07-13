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迎合网络时代需求 法国超市推出邻居代购服务

迎合网络时代需求 法国超市推出邻居代购服务
2018年07月13日 10:43 环球网
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　　【环球网科技综合报道 记者 赵怡蓁】法国《欧洲时报》7月12日报道称，法国超市领域竞争越来越激烈，各大品牌纷纷走创新路线，迎合网络时代购物者的需求。近日，以Leader Price和Franprix在内的法国超市同新创科技公司合作，推出邻居代购的有偿合作购物服务，既节约时间，又可以减少出行里程，起到减少汽车尾气污染的效果。

　　报道引述法国《费加罗报》消息称，6月底，Leader Price超市和科技公司“购物者”(Courseur)合作，推出邻居代购服务。这项服务的初衷很简单，即有人去买东西，如果能够捎带着也给自己的邻居买了，何乐而不为。

　　实现这项服务，需要以下几个步骤。首先登录“购物者”应用程序，输入购物清单和住址。随后，应用程序将自动选择最近超市和居住在附近要去购物的邻居。双方建立关系之后，购物者去超市，购买自己和另一个人所需的货物。结帐的时候，购物者只需要为自己的物品付款，另一个人的消费将从应用程序的账户随后收取。随后购物者将物品送到另一个人手里，并获得2.5欧元(约合人民币19.42元)和占消费10%的报酬。

　　这个报酬是不是有点贵？“购物者”公司创始人布合(Sébastien Braye)解释说，“一个人去购物，来回往往至少20公里，代购不仅节省交通费，同样节约时间。不管怎样，他都赚了。”此外，对于公司来说，这种合作型的购物方式，有助于减少汽车尾气排放。

　　据报道，6月底，这项服务在法国73家Leader Price超市推出。同其它送货服务相比，这项服务最大的优势在于不受地理因素限制，依靠公司800家连锁超市的网络支持，即使住在最偏远的乡村，也可以实现这项服务。在“购物者”公司看来，这项服务可以在人与人之间建立一种新型的社会关系，比如缺乏行动能力的人尤其是老年人可享受这项服务。

　　此外，另一家超市Franprix也正在同一家名为Off course的新创公司合作，在巴黎三家店面进行试点服务。他们跟“购物者”服务收费不太一样，比如代购的邻居不一定是Franprix的客户，每实现一次代购服务将获得4欧元的小费。小费由超市、而不是收货的邻居负责。如果代购低于30欧元，收货人需要支付2.9欧元的运输费，超过30欧元则免费。每次代购都是在一小时内送货上门。

　　法国电子和远程消费观察协会负责人托姆扎克(Stéphane Tomczak)表示，这种送货服务在美国行得通，为什么不能在法国推广呢？但他同样提醒，要注意送货价格，消费者希望货物很快到达，但更希望这是免费的。

法国超市代购
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