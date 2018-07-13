Twitter冻结异常账号 大V平均掉粉2%

新浪科技讯 北京时间7月13日上午消息，社交媒体数据公司Keyhole表示，为增加服务可信度，周四Twitter宣布的一项政策变化将导致100名最受欢迎的大V平均损失2%的关注者。

因涉嫌欺诈行为而被冻结的账号将不再被计算为用户的粉丝数之中。此外，Twitter每日以及每月活跃用户数据也将不再计算这些冻结账号。

如果Twitter发现一些异常行为，比如说在几个月没有登录之后突然异常活跃，那么这些账号就会被冻结。

新的政策对于一些Twitter用户来说会造成较大影响。在一些名人或是所谓的社交网红与广告商谈判时，其账号的关注者总数是一个最重要的卖点。对于其他用户来说，关注者人数是他们引以为豪的一个方面。

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Keyhole的数据显示，随着政策变化的实施，与周三相比，Twitter自己的官微损失了12.4%的关注者。这是关注者人数排名前100名的用户中，掉粉幅度最高的一个账号。

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科技首席执行官埃隆·马斯克的关注者人数减少幅度最小，为0.3%，大约为7.1万名关注者。在这些关注者人数排名前100的账号中，掉粉数量的中位数为73.4万名关注者。Twitter表示预计整个平台用户粉丝平均会减少4名关注者。

Twitter拒绝提供其他数据。Keyhole一直是从Twitter以及Instagram上收集数据并且将报告出售给一些公司。

流行音乐歌手凯蒂·佩里的账号拥有最多的关注人数，在周四减少了近280万粉丝关注，相比之前一天的数据，减少幅度为2.6%。其他排名在前100名的歌手掉粉数都超过3%，包括Pink、玛丽亚·凯莉、布兰妮·斯皮尔斯以及埃米纳姆。

金融分析师对于Twitter此举予以赞扬，表示从长远角度来说，这一次政策变动会让Twitter发展得很好。(一舟)