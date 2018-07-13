上市系P2P炸雷追踪：大股东甩锅 CEO情绪崩溃

原标题：“上市系”P2P“炸雷”追踪：警方介入、大股东“甩锅”、CEO情绪崩溃

作者：岳薇 康殷

代持关系踢爆、大股东“甩锅”、警方现身办公室、CEO当场哽咽，情绪爆发……疑似“炸雷”P2P平台壹佰金融事件正在进一步发酵。

根据壹佰金融7月10发布的公告，平台将最迟于7月12日下午4点呈报解决方案。应声上门维权的投资者越来越多，他们有的从上海、厦门、福州、江苏、武汉赶来。7月12日下午，甚至有投资者拖着行李箱就来到了壹佰金融在深圳的办公点，还有的投资者已经在壹佰金融办公室的沙发上过了一夜，他们都在讨“说法”。

警方介入调查：已约谈法定代表人

7月12日下午，当记者再次来到壹佰金融位于深圳福田英龙商务中心的办公场地时，壹佰金融CEO黄郴雅正在景田派出所配合调查。据了解，7月9日起已陆续有部分产品逾期的投资者前往派出所报案。

当日，壹佰金融已有部分员工复工，其中一名工作人员表示，公司员工也是平台的投资者，他们也希望事情得到妥善解决。

下午4时许，派出所民警陪同黄郴雅返回壹佰金融，并召集现场维权投资者登记个人信息、联系方、投资金额和逾期款项等。据现场警员介绍，目前警方已经联系上壹佰金融法定代表人为洪建荣，并进行约谈，同时确认洪建荣身处深圳。不过这一说法与证券时报·e公司记者前日在壹佰金融办公室得到的回复有出入，当时壹佰金融方面称洪建荣在北京解决问题。

警员表示，由于壹佰金融事件涉及投资者众多，目前先收集投资者信息和公司情况，具体是否立案由经侦部门了解情况后另行确定。

代持关系曝光：大股东“甩锅”

壹佰金融“炸雷”事件还未有明确定论，然而大股东银河天成已经“先发制人”。

7月10日，e公司官微刊发了壹佰金融“炸雷”事件的现场报道，当天，壹佰金融的大股东银河天成集团有限公司（简称“银河天成”）在自己的公众号上公告表示，因互联网金融行业监管政策持续不明朗及阶段性危机，集团特此就此类业务向公众公告。

银河天成目前控股银河生物（000806）和天成控股（600112）两家上市公司，其中天成控股战略转型主营业务包括互联网金融，银河天成在2017年为其陆续对互联网金融业务进行了部分战略投资布局。

银河天成在公告中只承认旗下啄米理财和有理树金服两家互联网金融平台，前者由银河天成参股，后者由银河天成全资控股，专注于中小企业小额信贷业务。另一家互联网金融平台名为365易贷，银河天成曾与交易对方签订股权转让协议，但后来双方未达成协议约定的收购条件，银河天成遂解除收购协议，工商变更登记已在进行中。

对于壹佰金融，银河天成表示，其实际经营控制人为深圳市前海巨淘信息技术有限公司（简称“前海巨淘”），银河天成曾与前海巨淘达成战略投资意向，并就壹佰金融收购签署相关协议。银河天成表示，由于实控人及原有团队未履行相关义务，且银河天成发现前股东涉嫌违规经营及利益输送，公司已于2018年3月停止收购，现实控人失联，公司已向注册地广西南宁警方报案并提供相关证据，目前正在等待调查结果。

不过，在这份公告中，银河天成并未公告壹佰金融的实控人到底是谁。

今日下午，证券时报·e公司记者再次来到壹佰金融现场，在公司CEO黄郴雅与投资者面谈期间，银河天成再次发布公告，理由是针对壹佰金融的虚假不实公告予以声明。

e公司记者注意到，壹佰金融仅在7月10日下午六点半左右于官网发布了一则迟来的声明，其中提及由于技术对接原因产生了一些还款延迟，表示“平台新老股东已经在协商应急方案，将会尽快恢复平台正常运营，大股东银河天成集团与原股东诺德控股及其他股东也意愿出手协助处理平台逾期问题，双方将就紧急抽调资金事宜进行协商”，并称“壹佰金融各新老股东代表已经进行第二轮方案商讨，最终方案最迟将于7月12日16点呈报”。

对于这则公告，银河天成直接踢爆代持关系。银河天成表示，自身并未实际入股，均因实控方处于平台运营的考量代为持有，公司未参与壹佰金融的任何经营管理，未派驻、选任任何人员进驻壹佰金融。

银河天成再次声明公司已于今年3月停止收购壹佰金融，并附上股权代持协议，拒绝承认其为壹佰金融的实际控制方。

这份代持协议的确显示前海巨淘为委托方，而银河天成为受托人，在代持期限内，银河天成不参与壹佰金融的实际运营和管理决策，也不得干涉壹佰金融的自主运营以及前海巨头对壹佰金融的管理。

CEO情绪崩溃：间接曝光背后实控人

“冤有头，债有主”，壹佰金融实控人仍处于“蒙面”状态，投资者上门无果。

当e公司记者向CEO黄郴雅出示银河天成7月10日的公告内容时，黄郴雅表示自己不了解交易层面的细节，要去问银河天成这个代持协议是否合法。

企查查资料显示，前海巨淘的法定代表人和大股东为文子福，持有前海巨淘99%的股权，自然人张林持股1%。文子福另外全资持有深圳市港城网络科技有限公司，除此之外再无信息可查。

e公司记者注意到，银河天成首份公告中提到的互联网金融平台365易贷也在7月10日当天发声，其在网上最先爆料银河天成与壹佰金融的代持关系和股份收购意向书，并曝光壹佰金融的实控人为卢某，称其从上市公司诺德股份（600110）手中接手壹佰金融，并在短期持有之后引入银河天成。

据了解，在P2P行业，完成待收目标，找上市公司和国企为其站台的案例屡见不鲜，这也能解释银河天成之所以提前完成了工商变更，在台面上成为壹佰金融的大股东。

针对上述问题的求证，CEO黄郴雅表示，工商登记的确是银河天成，但股权交易方面的事情她本人并不了解。

期间陆续又有其他投资者赶来。下午五点后，CEO黄郴雅和现场30多名投资者面对面交流，她表示，上周末负面风声传出来以后，她已经紧急联系了法定代表人（即洪建荣）和平台各个老板，卢总也派了代表来深圳洽谈，但各个股东的声音不一样，他们还在商议中。

对于CEO黄郴雅“漏嘴”提到的“卢总”，现场已经有投资者立即发问，“为什么壹佰金融最开始不声明实控人是卢某？壹佰金融的广告从来都声明自身为上市公司平台，出了事才曝出来实控人，如果银河天成没有好处会出面站台吗？”有投资者直接控诉平台高管不可能不知道平台实控人是谁，有合伙欺诈嫌疑。

另有投资者反复质问，作为CEO并不能解决问题，为什么还要一人挡在前面，不把真正能解决问题的人叫出来？

“壹佰金融坏账率这么低，那为什么会出现大面积逾期？”

面对投资者的轮番质问，CEO黄郴雅突然情绪崩溃，交流中数度哽咽，她表示自己当天已经晕倒过一次，之所以一直扛着压力出面和投资人交流，也是考虑到每个投资人背后都站着一个家庭。

黄郴雅再次声明自己并不了解交易层面的细节，操盘人为洪建荣，自己只是洪建荣请过来的高管。并在投资者的要求下当场拨打洪某电话，对方无人接听。

值得注意的是，黄郴雅曾多次对e公司记者表示，自己是银河天成外聘过来的职业经理人。

e公司记者查询发现，网贷之家“在线贷”高管介绍信息，黄郴雅曾是2016年炸雷的互金平台“在线贷”的渠道总监。深圳警方当年6月曾通报，深圳P2P平台“在线贷”涉嫌虚构理财产品进行非法集资，涉及投资资金累计约为7.29亿元，包括公司董事长何飞虹等4人被缉捕。

原大股东噤声：危机也在别处

作为两家上市公司的控股股东，银河天成在互联网金融的布局并不少，大有形成互金平台“银河系”的格局。不过，如上所述，自从壹佰金融逾期事件发生后，银河天成已经对旗下互金平台进行公开梳理，只承认啄米理财和有理树金服两家。

银河天成成立于2000年9月，注册资本4.7亿元，资产规模超过100亿元。集团产业覆盖发输配电设备、电子信息、汽车零配件、新能源与风电、矿业开发、创意文化、科技服务、互联网金融、生物制药等众多领域。

银河天成旗下的两家上市公司天成控股和银河生物经营情况并不乐观。这两家公司扣非净利润连年亏损。其中，银河生物扣非净利润连续十年为负，天成控股扣非净利润连续六年为负，2018年一季度情况仍不乐观。

事实上，近期还有另一家与银河天成存在关联的金融平台出现危机。日前，有投资者反映“银河系”平台多融财富出现逾期。7月11日有媒体赶到多融财富办公地址时，发现已有民警在现场了解情况，同时有员工称公司CEO已经失联。

多融财富在其官网也是宣称具有“国资+上市背景”。2017年12月，南京银河生物技术有限公司对其进行增资，占股比例为33.33%，中商沪深产业投资有限公司占股比例调整为66.67%。

截至目前，多融财富的这一股东结构情况并未发生变化。据多融财富官网介绍，另一股东南京银河生物技术有限公司，是上市公司银河生物全资子公司。年报显示，南京银河生物技术作为公司生物医药产业的投资平台，上市公司100%持股。

此外，令人不解的是，诺德股份作为壹佰金融原股东，在银河天成一再声明撇清与壹佰金融的关系后，诺德股份并未发声。而值得注意的是，今年3月7日，第一大股东诺德股份将其持有的壹佰金融40%股权转让给了银河天成集团，这笔交易诺德股份并未进行披露。

翻查公告发现，在诺德股份2015到2017年年报中，壹佰金融作为旗下主要控股参股公司均有出现在年报中。

其中2015年年报显示，2015年9月，诺德股份向壹佰金融增资2000万元，占其股权比例40%。2015年壹佰金融营业收入358.77万元，净利润亏损990.27万元。

2016年年报中，壹佰金融被列为重要联营企业并披露主要财务信息，2016年壹佰金融营业收入3785万元，净利润亏损1212万元。在2017年年报，壹佰金融被列入按权益法核算的长期股权投资收益，当年壹佰金融对诺德财富造成投资收益亏损102万元，但并未披露壹佰金融的经营数据。

面对一个持续亏损的平台，银河天成为何接盘，耐人寻味。

截至记者晚间发稿，壹佰金融原定于下午四点呈报的解决方案报告没有发布。