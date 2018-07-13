Netflix获112项艾美奖提名 终结HBO 17年霸主地位

新浪科技讯 北京时间7月13日上午消息，Netflix首次超越HBO，成为艾美奖提名最多的网络电视公司。据《纽约时报》报道，这是HBO十八年来第一次失去艾美奖霸主地位。

Netflix一共获得112项艾美奖提名，而HBO则获得了108项提名。虽然很大程度上只是象征性的，这些提名依旧反映了流媒体和原创内容领域日益激烈的竞争。流媒体巨头Netflix、AT&T旗下的HBO、Hulu和亚马逊均开始不断增加在内容上的支出，并大力推动原创节目。苹果也不甘落后。

Netflix表示，公司今年在内容上的支出预计为80亿美元。HBO在内容上的花费才20亿美元。

《王冠》获得13项艾美奖提名

HBO的权游依旧斩获多项提名

9月份在艾美奖上获得的重大进展或可暗示Netflix的优势。这家公司在电视颁奖典礼上风光无限，但在电影节上仍旧举步维艰。

Netflix凭摔跤喜剧“美女摔跤联盟”（Glow）与超自然戏剧“怪奇物语”（Stranger Things）荣获艾美奖提名。另一方面，HBO则凭借“西部世界”和“权力的游戏”两大热门剧获得提名。(图尔)