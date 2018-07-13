51信用卡登陆港交所：开盘价8.76港元 较发行价涨3%

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51信用卡孙海涛：公司股票代码2051 希望打拼到2051年

新浪科技讯 7月13日上午消息，51信用卡今日正式登陆港股，股票代码为“02051”。开盘价8.76港元，较8.5港元的发行价上涨3.06%。以开盘价计算，51信用卡的市值为103.98亿港元（约合13.25亿美元）。

51信用卡业务始于2012年5月，目前旗下应用包括51信用卡管家、51人品、51人品贷、给你花等，业务范围主要涉及个人信用管理、信用卡科技服务和线上信贷及投资服务。

今年3月22日，51信用卡向港交所提交招股书，由花旗银行和招商证券作为其承销商。招股书披露数据显示，在2015、2016、2017年中，51信用卡的年收益总额分别为8973万元、5.71亿元、22.69亿元，与之相应的经调整溢利净额分别为-1.01亿元，0.54亿元及7.44亿元。

在用户数据方面，自2015年至2017年，51信用卡平台的平均月活跃用户分别为350万、460万、590万名。复合年增长率为29.0%。

此后51信用卡对招股书进行更新，披露了今年一季度数据。截至2018年3月31日，51信用卡累计用户数量达8560万，其中51信用卡管家应用的累计注册用户达6530万。

在今年第一季度，透过51信用卡发行的信用卡数量增加至70万张。透过51信用卡管家应用撮合的信用卡账单及其他负债还款，以及其他负债的总交易额为人民币550亿元。

在第一季度，51信用卡为信用卡持有人服务的贷款产品的贷款撮合金额增加至人民币45.02亿元，去年同期则为38.86亿元。51信用卡的总收益为4.67亿元，去年同期为3.57亿元，同比增加30.8%。

6月29日，51信用卡正式启动招股认购，全球发售股份总数为1.187亿股，其中香港发售1187.1万股，国际发售1.068亿股，分别占比10%及90%。发行价区间定为8.5至11.5港元。

而据昨日最新公告，51信用卡发行价最终定在8.5港元，在配发上，香港公开发售部分未获足额认购，国际发售部分获适度超额认购。

具体而言，香港发售部分认购股数为1040.25万股，约为最初计划的0.8763倍。联席全球协调人行使其酌情权，将146.85万股未获认购发售股份重新分配到国际发售。香港发售部分与国际发售部分占全球发售比例变更为8.76%及91.24%。

扣除包销佣金及其他估计开支后，51信用卡预计将收取的全球发售所得款项净额约为9.31亿港元，募集资金主要用于获取用户，提升技术及风险管理实力，寻求投资机遇，以及其他一般企业用途。

在上市之前，51信用卡经过多轮融资，其中2016年9月的C轮融资金额达3.1亿美元，由新湖中宝以及天图投资领投，打破了互联网金融C轮融资过往纪录。此后在2016年10月，51信用卡还完成了由嘉实投资和银泰集团投资的8400万美元C+轮融资。（李楠）