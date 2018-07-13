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51信用卡孙海涛:公司股票代码2051 希望打拼到2051年

51信用卡孙海涛:公司股票代码2051 希望打拼到2051年
2018年07月13日 09:17 新浪科技
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51信用卡创始人兼CEO孙海涛51信用卡创始人兼CEO孙海涛

　　新浪科技讯 7月13日上午消息，51信用卡今日正式登陆港交所，其创始人、CEO孙海涛发表致辞时讲到，公司股票代码为2051，希望能为这家公司打拼到2051年。

　　今年是孙海涛创业的第十四年个年头。六年前，孙海涛和4个同事在杭州城西一间小酒店住了一个月没回家，开发出51信用卡管家App。孙海涛称，今天公司有1000多人，激活用户过亿，而这4位创始同事里的两位，今天也来到现场，将由他们来给51信用卡挂牌敲锣。

　　孙海涛还提到赴港上市的一个插曲。“记得我们券商是一个晚上的11点21分收到交易所关于聆讯委员会的最后书面反馈意见的邮件。没想到香港联交所也这么爱拼。”

　　孙海涛表示，最后51信用卡拿到的股票代码是2051，“希望我能为这家公司打拼到2051，那年我71岁。”

　　今年3月22日，51信用卡向港交所提交招股书。 正式启动招股认购，其发行价定为8.5港元，预估募集资金净额约9.31亿港元，所募资金主要用于获取用户，提升技术及风险管理实力，寻求投资机遇，以及其他一般企业用途。(李楠)

　　以下为孙海涛致辞全文：

　　各位朋友：

　　大家早上好，今天是我创业的第14个年头，6年前，我和4个同事在杭州城西一间小酒店住了一个月没回家，开发出51信用卡管家App。今天公司有1000多人，激活用户过亿，而这4位创始同事里的两位，今天也来到现场，一会将由他们来给51信用卡挂牌敲锣。

　　感谢这个时代，给我们这些爱拼的人犒赏。去年7月15日，我们在杭州召开100多人和中介机构的动员大会，决定来香港资本市场不去美国。4个月前我们在港交所对面环球大厦的printer办公室准备好A1，虽然这里走到环球大厦只要10分钟，但是我们花了100多天才走到这里。记得我们券商是一个晚上的11点21分收到交易所关于聆讯委员会的最后书面反馈意见的邮件。没想到香港联交所也这么爱拼。最后我们拿到的股票代码是2051，希望我能为这家公司打拼到2051，那年我71岁。

　　再次由衷感谢每位爱拼的伙伴和朋友，我们一起加油。

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